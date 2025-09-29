Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Visszatér a TV2 sikerműsora, ők lesznek a Házasság első látásra 3. évadának szereplői – Galéria!

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 15:33
szerelemrealityTV2
Összeállt a csapat, hat nő és hat férfi áll oltár elé. A Házasság első látásra 3. évada október 13-án kerül adásba, rögtön dupla adással.
Bors
A szerző cikkei

Október 13-án dupla epizóddal startol a Házasság első látásra legújabb évada, tele romantikával, drámával és izgalommal! A TV2 közkedvelt párkereső realityje idén ősszel is visszatér: új szereplők állnak oltár elé. Mellettük pedig asztrológussal és szexuálpszichológussal kiegészült szakértőcsapat segédkezik. Adásról adásra váratlan fordulatok gondoskodnak arról, hogy a nézők nevetésben, feszültségben és megható pillanatokban egyaránt részesüljenek.

2025.09.29Házasság első látásra 3. évada
Házasság első látásra új évadának férfi szereplői (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság első látásra 3. évad: Új párok mutatkoznak be

Szeptember 29-én hétfőn nagyszabású sajtótájékoztatón mutatkoztak be a szereplők, hat szerelemre vágyó nő és férfi, akik az oltár előtt látják meg legelőször egymást. A sajtóeseményen Fischer Gábor, a TV2 programstratégiájáért felelős igazgatója elmondta, látva az első két évad elsöprő sikerét, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy berendeljék a harmadik évadot.

A szakértők közül a korábbi évadból is ismerős Gaál Viktor, érzelmi intelligencia kutatására szakosodott pszichológus mellett Tóth Melinda, kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozó pszichológus egyengeti majd a párok útját. Hozzájuk csatlakozik Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, akinek szakterülete a teljes személyiség analízis, valamint Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta.

2025.09.29 Házasság első látásra 3. évada
A Házasság első látásra 3. évadának szakértői gárdája szexuálpszichológussal és asztrológussal is kiegészült (Fotó: Markovics Gábor)

S hogy kik a szerelemre vágyó nők és férfiak? Az alábbi képre kattintva, galériánkban megnézheted a Házasság első látásra szereplőit!

Galéria: Házasság első látásra 3: íme a szereplők!
Fotó: Bors
1/16
A Házasság első látásra 3. évadának „feleségei”, Rebeka nem tudott megjelenni az eseményen (Fotó: Markovics Gábor)

 

