„Megtapasztaltam olyasmit, ami nem volt egészséges” – Hajdú Péter műsorában vallott bántalmazó kapcsolatáról Mihályfi Luca

Mihályfi Luca mindössze 22 éves, de már kétszer is megtapasztalta, milyen egy sok szempontból rossz, elnyomó kapcsolatban élni. Az énekesnő először hét hónapra ragadt benne egy bántalmazó kapcsolatba, de az élet másodjára is próbára tette, mielőtt elé sodorta az igazit. Luca a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb epizódjában mesélt a megpróbáltatásairól és az útról, ami végül Hegyes Berci karjaiba vezetett.

Hajdú Péter elhűlve hallgatta Mihályfi Luca történetét (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter előtt nyílt meg a fiatal énekesnő: „Megtapasztaltam olyasmit, ami nem volt egészséges”

„Életem első nagy szerelmére visszatekintve nem volt az egy igazi szerelem. Egy szerkesztő fiú volt az X-Faktorban…” – kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb epizódjának forgatásán Mihályfi Luca, aki láthatóan nem szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, ahogyan a későbbi kapcsolatát sem sorolja éppen a jól sikerült választások közé. „Valójában Berci előtt nekem nem volt sok kapcsolatom. A lényeg az, hogy ezek annyira jelentéktelen semmik voltak ahhoz képest, amit most tapasztalok… Azt érzem, hogy szóra sem érdemesek. Az a helyzet, hogy az első két kapcsolatomban megtapasztaltam olyasmit, ami nem volt egészséges.”

Nárcisztikus személyiség volt mindkét ember, akikkel összekavarodtam és a vége mindig az lett, hogy elkezdtem utálni önmagam és borzasztóan okolni mindenért.

„Az első hét hónapig tartott, mielőtt kiléptem belőle. Aztán Isten azt mondta, hogy legyen még egy és nézzük meg, azt hogyan kezelem. Amit én tapasztaltam, az olyan mentális bántalmazás volt, ami sok hónap szomorúságot okozott. Legalábbis az első kapcsolatom ilyen volt” – mesélte Hajdú Péternek Luca.

Mihályfi Luca végül megtalálta az igaz szerelmet Hegyes Berci oldalán (Fotó: YouTube)

„Berci végignézte az én szenvedéstörténetemet”

A fiatal énekesnő másodjára már hamar felismerte a jeleket, és pontosan tudta, szabadulnia kell az általa toxikusnak nevezett kapcsolatából. Nem sokkal ezután pedig belépett az életébe Hegyes Berci, aki nem csak táncba vitte őt a Dancing with the Starsban, de a szívét is elrabolta. Mihályfi Luca azóta is ajándékként tekint a profi táncosra. „Berci végignézte az én szenvedéstörténetemet a táncpróbák alatt, és azt is, ahogy kiléptem a kapcsolatból. Onnantól pedig egy tündérmese lett a Dancing. Olyan, amiről mindig is álmodtam. Ha kislányként valaki megkérdezte volna, hogy kiről álmodom, akkor azt mondtam volna el, amilyen Berci” – fogalmazott Mihályfi Luca, aki most úgy érzi, boldogabb már aligha lehetne.