Hoppá, így vallott szerelmet Hegyes Berci a falatnyi ruhában tündöklő Mihályfi Lucának

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 13:25
A gyönyörű énekesnő bejegyzése pillanatok alatt ezrek figyelmét ragadta meg. Nem csoda, hogy Mihályfi Luca helyes Berci szívét is ellopta!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Mihályfi Luca és Hegyes Berci közös álomnyaralásra indultak: a pár egy teljes hetet töltött el a festői Menorcán, a Földközi-tenger partjainál. A gyönyörű énekesnő az utazásról több képet is megosztott, legújabb posztjában pedig a naplemente előtt pózol.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci Menorcán
Mihályfi Luca és Hegyes Berci Menorcán Fotó: Archív / Hot magazin

Mihályfi Luca új fotója hódít az Instagramon

A káprázatos énekesnő egy fehér, félvállas fehér felsőben és virággal a hajában pózol, miközben a háttérben a végtelen kék tenger terül el. A képhez csupán ennyit írt: „lost in my mind" - vagyis „elveszve a gondolataimban."

A poszt már több ezer lájkot és tucatnyi hozzászólást gyűjtött be:

Szép modell, jó fényképész: verhetetlen páros

- írta az egyik követő, utalva arra, hogy a fotókat párja, Hegyes Berci készíthette Lucáról.

De gyönyörű vagy Lucaaaa

- írta egy másik követő az énekesnőnek.

Azonban a legszebb reakció kétségkívül szerelmétől, Hegyes Bercitől érkezett. A nagyszerű táncos egy szívből jövő, szerelemmel átitatott üzenetet kommentelt Luca fotója alá: 

Ohhh édesem

A szerelmesek igazán élvezték a közös vakációt, hiszen a nyár során keményen dolgoztak, és most végre kicsit kikapcsolhattak.

 

 

