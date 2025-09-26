Hoppá, így vallott szerelmet Hegyes Berci a falatnyi ruhában tündöklő Mihályfi Lucának

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Mihályfi Luca és Hegyes Berci közös álomnyaralásra indultak: a pár egy teljes hetet töltött el a festői Menorcán, a Földközi-tenger partjainál. A gyönyörű énekesnő az utazásról több képet is megosztott, legújabb posztjában pedig a naplemente előtt pózol.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci Menorcán Fotó: Archív / Hot magazin

Mihályfi Luca új fotója hódít az Instagramon

A káprázatos énekesnő egy fehér, félvállas fehér felsőben és virággal a hajában pózol, miközben a háttérben a végtelen kék tenger terül el. A képhez csupán ennyit írt: „lost in my mind" - vagyis „elveszve a gondolataimban."

A poszt már több ezer lájkot és tucatnyi hozzászólást gyűjtött be:

Szép modell, jó fényképész: verhetetlen páros

- írta az egyik követő, utalva arra, hogy a fotókat párja, Hegyes Berci készíthette Lucáról.

De gyönyörű vagy Lucaaaa

- írta egy másik követő az énekesnőnek.

Azonban a legszebb reakció kétségkívül szerelmétől, Hegyes Bercitől érkezett. A nagyszerű táncos egy szívből jövő, szerelemmel átitatott üzenetet kommentelt Luca fotója alá:

Ohhh édesem

A szerelmesek igazán élvezték a közös vakációt, hiszen a nyár során keményen dolgoztak, és most végre kicsit kikapcsolhattak.