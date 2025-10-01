Hajdú Péter kimondta: „A férfi-nő barátság full kamu”

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendége ezen a héten Mihályfi Luca énekesnő lesz, aki szentül hiszi, hogy a férfi és nő közötti barátság nem csupán mendemonda, hanem maga a valóság. Érdekes elgondolás ez a részéről, hiszen szinte biztosak lehetünk benne, hogy ő és Hegyes Berci az első közös táncpróbájuk során csak barátságot kötöttek, amiből aztán eget rengető szerelem lett, ahogy haladt előre a Dancing with the Stars ötödik évada. Ehhez pedig logikusan szükségeltetett, hogy az első egymásra vetett pillantásukkal eldöntsék, vonzódnak egymáshoz. Természetesen ez is csak egy tézis, de mégiscsak valószínűbb, mint a fokozatosan kialakuló, testi-lelki szimpátia. Nem?

Hajdú Péter meglepődött Mihályfi Luca állításán (Fotó: TV2)

Hajdú Péter: „Akkor működik igazán jól egy párkapcsolat, ha a társunk a legjobb barátunk”

De térjünk vissza Hajdú Péterhez, akiről a műsor, rövid előzeteséből kiderül, hogy szintén nem feltétlenül ért egyet Mihályfi Lucával. „Nagyon érdekes, hogy felveted ezt a kérdés, mert bizonyos szempontok alapján mondhatnám, hogy létezik a férfi és nő közötti barátság, de aztán éppen ezt a gondolatot cáfolja meg az összes, eddigi tapasztalatom. Ugyanis a legjobb barátnőm Eszter a feleségem.”

De említhetem Tórnóczky Anitát is, aki ma is nagyon jó barátom, miközben egykoron, a főiskolás éveinkben megvolt köztünk a vonzalom is.

„Úgy gondolom, hogy akkor működik igazán jól egy párkapcsolat, ha a társunk a legjobb barátunk, a szeretőnk és a lehető legjobb anyja, vagy éppen apja a gyermekünknek, gyermekeinknek. Szóval fontos az ezer szálon köttetett szövetség. Ugyanakkor azt nem tudom elképzelni, hogy a feleségem mellett belépjen az életembe egy dekoratív nő, akivel aztán barátságot kötök. Ez egyszerűen nem fér bele…” - fejtette ki véleményét Hajdú Péter.

Hajdú Péter kijelentette, neki a felesége a legjobb barátja (Fotó: TV2)

„Nem zárom ki, hogy Lucának van igaza”

A Frizbi TV műsorvezetője természetesen nem szeretné magára rántani az internet népét a véleményével, ezért hagy egy kis egérutat azoknak is, akik Mihályfi Lucához hasonlóan állítják, képesek szoros és örök barátságot ápolni az ellenkező nem képviselőivel. „Szerintem egy férfi és egy nő között barátság esetén is ott vibrál valami plusz. Ha elképzelem, hogy egy hölgy társaságában megyek el mondjuk egy görbe hétvégére, ahol kicsit bepiálunk és mondjuk sportközvetítéseket nézünk, akkor elkap a röhögés, hiszen ez teljes képtelenségnek tűnik. Ennek ellenére nem zárom ki, hogy Lucának van igaza. Hiszen az asztrológiába sem hiszek, pedig létezik…” - nevetett Hajdú Péter.



