Hajdú Péter Dopemanről: "Ő nem egy megvásárolható figura"

Hajdú Péter műsorának friss promovideójából az is kiderült, hogy a Beköltözve Hajdú Péterhez új évadának első epizódja nem lesz az a tipikus „celebsimogató”. Dopeman már az érkezése pillanatában szembetalálja magát egy éles beszólással, majd Péter a konkrétumok irányába fordul és szóba hozza a kurvákat, a drogokat és a sokat emlegetett „nőverésről” szóló dalszövegeket is. Ahogy nem felejti el szembesíteni vendégét az ominózus, miniszterelnöki hungarocellfej rugdosást sem. A Bors megkereste Hajdú Pétert, aki elmondta, mit is gondol Dopemanről és arról a finoman szólva is kacskaringós útról, amit az elmúlt 12 évben bejárt.

Hajdú Péter nem kímélte vendégét. Dopeman kényes kérdéseket kapott (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter szerint Dopeman izgalmas karaktere a hazai közéletnek

„Szerintem elég megnézni a promóvideót ahhoz, hogy lásd, nem azért hívtam meg Dopemant egy teljes napra, hogy amolyan szerecsenmosdatásba kezdjek vele. Minden olyan kérdést telibe megkapott tőlem, ami vele kapcsolatban foglalkoztatja a közvéleményt. Izgalmas karaktere ő a hazai közéletnek, de ezt nem csak most gondolom így, hiszen három éve már járt nálam. Akkor, amikor síri csend volt körülötte.

Egyébként óriási a kontraszt, hiszen minimum különös az az evolúciós út, amit bejárt.

Tizenkét éve még miniszterelnöki, hungarocellfejet rugdalt, most pedig meghívást kapott a Karmelitába és megcsinálta a saját, digitális polgári körét. Hát persze, hogy kíváncsi voltam arra, hogy milyen magyarázatokat ad ezekre az egyértelmű ellentmondásokra” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter műsorvezető.

Hajdú Péter szerint Dopeman őszinte volt (Fotó: YouTube)

„Ő egy egyenes, a véleményét nyíltan vállaló, igazi »brahista«”

A Frizbi és a Beköltözve Hajdú Péterhez házigazdája végül osztott, szorzott és levonta a végső konzekvenciát Dopemannal kapcsolatban. „Érdekesnek találom, hogy Dopeman milyen nyíltsággal áll ki az elvei és gondolatai mellett egy olyan időben, amikor az előadók körében éppen az ellenkező narratíva vált divattá. Nekem nagyon bejön ez a fajta, bevállalós őszinteség. Dopeman az elvei szerint működik és nem egy megvásárolható figura. Sosem volt az… Ezt be is bizonyította abban a fél napban, amit együtt töltöttünk. Ő egy egyenes, a véleményét nyíltan vállaló, igazi ”brahista” – fogalmazta meg véleményét Hajdú Péter.