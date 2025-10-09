Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Elbűvölő közös fotó G.w.M-ről és kislányáról

G.w.M
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 20:45
AmaraKulcsár Edina
Kulcsár Edina és férje nagyobbik közös gyermeke, Amara májusban ünnepelte második születésnapját. G.w.M ma kislányával fotózkodott és egy aranyos vallomást tett gyermekének..

Az elmúlt években sokszor volt hangos a honi média G.w.M-től, de hiába a sok kemény komment, feleségével, Kulcsár Edinával boldogan nevelik közös gyermekeiket, Amarát és Diont. Az ismét bombaformában lévő korábbi Miss World Hungry győztes Kulcsár Edina és a neves rapper példa is lehetne a mozaikcsaládoknak Magyarországon, mivel mindkét fél két saját gyerekkel érkezett meg a házasságba.

G.w.M és Kulcsár Edina
G.w.M és Kulcsár Edina gyermekei rendkívül boldogok, hogy ilyen szüleik vannak (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

G.w.M nagyon boldog lánya mellett

A neves rapper a mai napon egy rendkívül aranyos képet tett közé közösségi oldalán, amin kislányával pózolnak, és látszik rajtuk a hihetetlen öröm, ami eltelíti őket. G.w.M egy aranyos üzenetet is hozzáfűzött a fotóhoz.

Apa szerelmeeee vagy!

– írta Varga Márk, aki lányának üzent Instagram-sztorijában és a rajongók elárasztották reakciókkal a rappert, mivel régen láttak ennyire megható üzenetet tőle. 

G.w.M megváltozott volna?

A rajongók augusztusban jegyezték meg, amikor Dion első születésnapját ünnepelte a sztárpár, hogy fiatalosabban nézett ki a rapper és a követői is észreveszik a változást, mivel kevesebb botrányba keveredett az elmúlt időben Varga Márk. A mai poszt után is arra következtettek a kommentelők, hogy Edina nagyszerű hatással van G.w.M–re.

G.w.M lánya elbűvölő mosolyával hódította meg az internetet (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina nemrég elsőszülött fiának ünnepelhette születésnapját, mivel Medox idén szeptemberben töltötte be nyolcadik életévét és idén az iskolát is elkezdte. A kisfiú édesapja, Edina volt férje, Csuti is megünnepelte a kisfiút. Edina pedig az egyik hétvégén tartott egy kisebb bulit fiának, aki nagyon élvezte, hogy a barátok is megünnepelték családja mellett a nyolcadik születésnapját.

 

