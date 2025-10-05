Gianni Annoni 16 év után vesztette el hűséges társát: „A karjaimban távoztál”

Az olasz származású szakács, Gianni Annoni szomorú vasárnapra ébredt. Közösségi oldalán közölte a szomorú hír, miszerint 16 év után elvesztette hűséges társát, imádott négylábúját.

Gianni Annoni / Fotó: Bors

Így búcsúzott Gianni Annoni

Olasz nyelven tette közzé búcsúbejegyzését a szakács, amihez kutyusával közös fekete-fehér fényképeket is megosztott.

„Szia, kicsi Miami, mindig csendben szerettél, jelen voltál életem minden pillanatában az elmúlt 16 évben! A karjaimban távoztál, és ahogy mindig is tettük, egymás szemébe néztünk, orrunkkal orrunkhoz, homlokunkkal homlokunkhoz, hogy szeressünk, hogy szeressenek minket, hogy eggyé váljunk. Köszönöm a türelmedet és feltétel nélküli szeretetedet. Úgy fogok emlékezni rád, amilyen voltál: okos, barátságos más kutyákkal, nem szeretted a labdát, még kevésbé a gyerekek kiabálását, a sót a hóban, a pisilést felemelt lábakkal, engedelmes, játékos, utáltál autóval utazni, szerettél egyedül sétálni és minket aggódni hagyni... és még sok más Pamacsozate-s dolgot. Szia Pamilas, űrt hagysz a kis családunkban!” - szól lefordítva Gianni Annoni búcsúbejegyzése.



