„Kedvenc asztala is van nálunk” – Jason Momoa óriásit lakmározott Gianninál: megint Budapestre jön a világsztár!

Magyarország legjobb bartendrét keresi a hollywoodi szívtipró, Jason Momoa. Az Aquaman, a Baywatch és a Trónok harca kigyúrt színésze a vodka-bizniszben is benne van, ezért látogat hamarosan Magyarországra. Legutóbb, mikor itt járt, Gianni Annoni éttermébe is betért, az olasz származású szakács pedig elárulta, idén mit tálalna a marcona sztár elé.

Gianni Annoni szívesen megvendégelné újra Jason Momoát (Fotó: Bors)

Jason Momoa Budapestre látogat idén is

Jason Momoa 2019-ben járt már Budapesten, a Dűne forgatása apropóján, de időt szakított a főváros nevezetességeire is. Járt a Parlamentnél és a Szent István-bazilikánál is, még sörözni is elment, majd végül Gianni éttermében vacsorázott. Az olasz származású gasztroszakember most a Borsnak idézte fel a találkozást.

„Szeretettel emlékszem vissza a látogatására, és ha idén is nálunk enne, akkor a kapunk nyitva áll! A Pomo D’oro 24 éve biztos hely, jó minőséggel, és ami ma a legfontosabb tényező: kiváló szervizzel! Biztos vagyok benne, hogy emlékszik még az ott töltött vacsorára, és nem tartom kizártnak, hogy idén is felkeres majd” – mosolygott Gianni, majd leszögezte:

„Tiszteletben tartjuk a hírességek kívánságait és a privát életüket, így mindig megkérdezzük, hogy készülhet-e közös fénykép, azt megoszthatjuk-e. Nem szeretnénk csupán a nevüket felhasználva reklámot csinálni. Ha pedig foglal majd asztalt, azt természetesen nem kürtöljük világgá előre, mert akkor óriási tömeg gyűlne össze – ami nekünk nem lenne olyan rossz” – viccelődött Debreczeni Zita férje.

„Momoa nagyon vagány, közvetlen, mosolygós férfi, kedvenc asztala is van nálunk, ami egyáltalán nem elszeparált, szívesen ült a többi vendég közelében. Nagy sörimádó, és a tengeri herkentyűk szerelmese.”

Jó szívvel készíttetnék neki tagliolini tésztát tengergyümölcseivel, jó sok kagylóval.

Jason Momoa barátjával, Blaine Halvorsonnal érkezik Budapestre ősszel (Fotó: Meili Vodka Official)

A legjobb mixert keresi Jason Momoa

Jason Momoa vodka szerelmeseként keresi a legjobb magyar koktélt. A Meili Vodka – amely az elmúlt két évben a legtöbb díjat nyerte el a világon – elindítja a #CleanSpiritWildHeart koktélversenyt, professzionális hazai bartendereknek. A tíz legjobb versenyző részt vehet egy exkluzív masterclasson, amelyet ősszel élőben, Budapesten tart a Meili Vodka két alapítója, Jason Momoa és Blaine Halvorson.