Váratlan helyről kapott kritikát Gáspár Laci: „Összevissza karattyol, azt sem tudja, mi az a C-dúr. Sötét ez a pali”

A Megasztár 2025-ös évadának még csak a válogatói zajlanak, de már most sok a felejthetetlen pillanat. Ilyet okozott Vörös László is, a 71 éves testépítő.

Különc figura tűnt fel a Megasztár színpadán (Fotó: TV2)

A Megasztárban ekézték Gáspár Lacit

Kiderült, nem ez az első tehetségkutató, amin szerencsét próbál. Talán nem véletlenül…

„Minden nap edzek, azért vagyok ilyen jó formában. Imádok zenélni, az éneklés olyan, mint a gyógyszer” – fogalmazott a műsorban, majd elárulta:

Én bírom a kritikát, de az X-Faktorban Gáspár Laci keresztbe rakott nekem. Holott a közönség imádott. Ő meg összevissza karattyolt. Azt sem tudja, mi az a C-dúr, sötét ez a pali…

− háborgott, majd még elismerte:

„Amikor az X-Faktorban voltam, azt hittem szép hölgyek vannak. De a Megasztárban sokkal csinosabbak vannak. Azt remélem, hogy itt megismerkedhetek valakivel… Az ideálom: fekete hajú, vagy sötétbarna, ne legyen molett” – sorolta elvárásait, majd alaposan megnézte magának Ördög Nóra mély kivágású ruháját, s mikor Tóth Gabi a színpadra ment, hogy segítsen a mikrofonnal, az ő dekoltázsát is szemtelenül megvizslatta.

A Megasztár versenyzője nem bánta volna, ha barátnővel tér haza a meghallgatásról... (Fotó: TV2)

Curtis intette le a produkciót

Ezután következett volna saját szerzeménye, a „Strici nóta”, ám hosszú percekig nem kezdett bele, a hangtechnikára panaszkodva.

„Bocs, ez egy kis költségvetésű műsor” – heccelte őt az Ázsia Expresszben is szereplő Curtis. „Az a baj, hogy Marics Peti meg én nagyon sok pénzt kérünk, és erre már nem maradt” – viccelődött.

Végül Curtis leintette néhány sor után a produkciót, ami után sértődötten távozott a versenyző.

Szégyen az egész műsor, pancserok, ezt a sz*r kihangosítást… És a zsűri… Ez az Erika: hát se melle, se segge, nő egyáltalán? Gabi meg olyan csúnya, mint a világháború

– háborgott még a férfi, aki ebből a tehetségkutatóból is kudarccal távozott.