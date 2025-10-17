Gáspár Evelin 11 év után kibékítette a családját: „Utoljára a ballagási vacsorámon ült együtt a teljes família!”

Gáspár Evelin exkluzív interjút adott a Borsnak, amelyben őszintén mesélt az elmúlt egy év hatalmas változásairól, életmódváltásáról és arról, hogy a családja végre újra egymásra talált – ami több mint egy évtized után történt meg.

Gáspár Evelin bokszedzései is hozzájárultak a látványos átalakulásához (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Gáspár Evelin fogyása csak a kezdet volt, most minden összeállt életében

Győzike lánya az utóbbi hónapokban látványos átalakuláson ment keresztül: lefogyott, emellett pedig egészségesebb, kiegyensúlyozottabb és magabiztosabb, mint valaha. Mint mondja, a testével együtt a lelke is megerősödött, és úgy érzi, mostanra minden a helyére került az életében.

Azzal, hogy lefogytam, és megtaláltam a belső egyensúlyt, mintha minden a helyére került volna

– kezdte Evelin, aki hozzátette:

„De ami talán a legfontosabb: a családom is újra egyesült.”

Gáspár Evelin korán rivaldafénybe került, ami nem feltétlen tett jót gyerekkorának, de mára mindent helyére tett (Fotó: Mediaworks Archív)

Evelinért 11 év viszályát tették félre

A valóságshow-szereplő elárulta, hogy a békülést egy váratlan esemény, az egyik mérkőzése hozta meg. Evelin ugyanis részt vett egy bokszversenyen, amire elment szurkolni az egész Gáspár család, még azok is, akik évek óta nem beszéltek egymással.

Nagyon örülök neki, hogy megmozgatta a büszkeség és a tisztelet a családtagjaimat is, és levetették magukról azt a dühöt, amit eddig hordoztunk. Nekem ez a hétvégi bokszmeccs két szempontból is győzelem volt: egyrészt megnyertem, másrészt pedig újra együtt volt a család

- mondta lapunknak Gáspár Bea lánya, aki számára ez a pillanat különösen megható volt, hiszen utoljára 11 évvel ezelőtt, az érettségi utáni ballagási vacsorán ült együtt a teljes família egy asztalnál.

„Komolyan mondom, ez 11 éve nem történt meg. Akkor még nagymamám is velünk volt, de sajnos azóta elhunyt. Most viszont éreztem, hogy ő is velünk van, fentről küldte az energiát”– mesélte Evelin a Borsnak.

Gáspár Győző testvére kapcsán is elásta a csatabárdot - legalábbis a múlt hétvégéig biztosan (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Zsolti is visszatért a családba

A békülés tehát nemcsak egy sportesemény miatt vált emlékezetessé, hanem egy új kezdetet is jelentett a Gáspár család számára. Evelin szerint az is felmerült, hogy az idei karácsonyt már együtt ünnepeljék, bár egyelőre még semmi sem biztos.

Már elindultak a tárgyalások ezzel kapcsolatban. Én még nem merek előreszaladni, de minden lehetséges. Most inkább a következő kihívásra koncentrálok, ami november másodikán vár rám. Nagy meglepetéssel készülök a nézőknek

- fejtette ki Evelin, akinek az idei esztendő nemcsak külső megújulást, hanem belső gyógyulást is hozott. Az elmúlt években sok bántás érte őt és családját, kinézete és magánélete miatt is, de mostanra megtanulta elengedni a negatív energiákat.

Megtanultam, hogy nem kell mindenkinek megfelelni. A legfontosabb, hogy én jól legyek, és hogy a szeretteimmel rendeződjenek a dolgok

– zárta gondolatait.