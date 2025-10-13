Megható módon emlékezett lányaira Gáspár Bea

A lánygyerekek világnapja alkalmából idén is több celebünk posztolt szívhez szóló posztokat, melyekből egytől egyig megállapíthatjuk, hogy harmonikus s irigylésre méltó anya-lánya kapcsolatokat tükröznek. Gáspár Bea is köszöntette két lányát, éppúgy ahogy Szandi is.
Idén a lánygyermekek világnapjáró sztárjaink sem feledkeztek el. Október 11. 2011 óta hivatalosan is e jeles alkalom időpontja naptárunkban. Korábban az ENSZ indítványozta e nap kiemelt alkalommá való nyilvánítását, mely mára gyönyörű hagyománnyá kezd érni kis hazánkban is. Celebjeink ezen eseményből kifolyólag újabb bájos fotókkal örvendeztették követőiket.
Gáspár Bea és Győzike két csodás lánygyermekkel is büszkélkedhetnek. Gáspár Evelinnel több műsorban is találkozhattunk az elmúlt időkben. Édesapja nyomdokaiba lépve, ő is a reflektorok világában éli életét, s pályája tovább virágzik. Húga, Gáspár Virág inkább a nyilvánosságtól elvonultan éli hétköznapjait, de olykor ő is mutatkozik a kamerák előtt. Most édesanyjuk, Gáspár Bea Instagram oldalán osztott meg róluk egy gyönyörű fotócsokrot. A lányok mostanra gyönyörű nőkké értek, akik édesanyjuk, Bea asszony mellett csodásan festenek.
Szandi, aki most a TV2 Sztárban Sztár műsorában kápráztatja el a nézőket, szombaton nem akármilyen felvételt tett közzé e napból kifolyólag. Szandi és férje, Bogdán Csaba három gyönyörű gyermek szülei, akik közül Bogdán Blanka már 4 éve messzire repült a családi fészekből. Szandi könnyeket csalt a szemünkbe, mikor az anya-lánya énekelte közösen a Bármerre sodor a szél c. számot. Blanka – aki mostanra boldog feleség – kapcsolata édesanyjával szorosabb, mint valaha, s látjuk, hogy bármekkora is a távolság anya-lánya közt, nem állhat semmi sem közéjük.
Szulák Andrea Instagram oldalán osztott meg közös képet lányával, Rozinával. A képet tündéri soraival kísérte, amitől Rozina is biztosan meghatódott. Egymás mellett olyan gyönyörűen festenek, mintha testvérek lennének!
Kiszel Tünde is csatlakozott az ünneplő sztárokhoz. Lányával, Donatellával készült közös fotójukon igazi dívákban gyönyörködhetünk. Kapcsolatuk páratlan, s mindenben támogatják egymást, így nem csoda, hogy újabb poszttal örvendeztette meg követőit Kiszel Tünde a világnap alkalmából.
Minden bejegyzés újabb tanúságot ad, milyen bensőséges kapcsolat van anyák és lányaik közt, ami töretlen, s életre szóló.
