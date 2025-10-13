Megható módon emlékezett lányaira Gáspár Bea

A lánygyerekek világnapja alkalmából idén is több celebünk posztolt szívhez szóló posztokat, melyekből egytől egyig megállapíthatjuk, hogy harmonikus s irigylésre méltó anya-lánya kapcsolatokat tükröznek. Gáspár Bea is köszöntette két lányát, éppúgy ahogy Szandi is.

Gáspár Bea lányai mára gyönyörű nőkké értek, akikről újra posztolt képet a lánygyermekek világnapja alkalmából (Fotó: Nagy Zoltán)

Gáspár Bea fiatalon szült, duplán ünnepelt

Idén a lánygyermekek világnapjáró sztárjaink sem feledkeztek el. Október 11. 2011 óta hivatalosan is e jeles alkalom időpontja naptárunkban. Korábban az ENSZ indítványozta e nap kiemelt alkalommá való nyilvánítását, mely mára gyönyörű hagyománnyá kezd érni kis hazánkban is. Celebjeink ezen eseményből kifolyólag újabb bájos fotókkal örvendeztették követőiket.

Híres lánygyermekek a celebvilágból

Gáspár Bea és Győzike két csodás lánygyermekkel is büszkélkedhetnek. Gáspár Evelinnel több műsorban is találkozhattunk az elmúlt időkben. Édesapja nyomdokaiba lépve, ő is a reflektorok világában éli életét, s pályája tovább virágzik. Húga, Gáspár Virág inkább a nyilvánosságtól elvonultan éli hétköznapjait, de olykor ő is mutatkozik a kamerák előtt. Most édesanyjuk, Gáspár Bea Instagram oldalán osztott meg róluk egy gyönyörű fotócsokrot. A lányok mostanra gyönyörű nőkké értek, akik édesanyjuk, Bea asszony mellett csodásan festenek.

„Bármerre is sodor a szél, az álmodhoz hű legyél” – anyai útravaló

Szandi, aki most a TV2 Sztárban Sztár műsorában kápráztatja el a nézőket, szombaton nem akármilyen felvételt tett közzé e napból kifolyólag. Szandi és férje, Bogdán Csaba három gyönyörű gyermek szülei, akik közül Bogdán Blanka már 4 éve messzire repült a családi fészekből. Szandi könnyeket csalt a szemünkbe, mikor az anya-lánya énekelte közösen a Bármerre sodor a szél c. számot. Blanka – aki mostanra boldog feleség – kapcsolata édesanyjával szorosabb, mint valaha, s látjuk, hogy bármekkora is a távolság anya-lánya közt, nem állhat semmi sem közéjük.

Szulák Andrea Instagram oldalán osztott meg közös képet lányával, Rozinával. A képet tündéri soraival kísérte, amitől Rozina is biztosan meghatódott. Egymás mellett olyan gyönyörűen festenek, mintha testvérek lennének!