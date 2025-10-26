BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galla Miklós végre fellélegezhet, vége a nehézségeknek: „Újra a régi Miki vagyok!”

Galla Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 19:20
csukláshumorista
A legendás humorista és zenész, aki hosszú évtizedek óta jelen van a magyar kultúrában – bejelentette: véget ért számára a kínzó csuklás, és végre nyugodtan tud aludni. Galla Miklós számára új korszak kezdődik!

Ha valaki megkérdezi, ki is az a Galla Miklós, elég annyit mondani: humorista, zenész, az egykor kultikusnak számító L’art pour l’art Társulat korábbi tagja és a Holló Színház egykori vezetője. Most azért került újra a figyelem középpontjába, mert saját Facebook-posztjában részletezte: hosszú ideje tartó, makacs csuklása megszűnt, és ezzel új korszakot kezdhet – egy Borsnak adott interjúban pedig megerősítette: „végre tudtam aludni, elmúlt a csuklásom, boldog vagyok.” 

Galla Miklós
Galla Miklós L’art pour l’art Társulat keretében vált igazi legendává (Fotó: hot archív)

Galla Miklós betegsége: a csuklási dráma

Amikor Galla Miklós csuklása szóba került, nem pusztán egy apró fizikai kellemetlenségről beszéltünk: a művész maga osztotta meg, hogy régóta kínozza a betegség, majd csütörtök késő este végre véget ért a négy hónapja tartó szenvedés. 

Klinikán ráéreztek, hogy mit kell bevennem a csuklás ellen. Kiváltottam, és szedem. Újra a régi, energikus Miki vagyok. Újjászülettem. Köszönöm, Neurológiai Klinika!

 – fogalmazott a posztjában.

Ha belegondolunk, a folyamatos csuklás – még ha átmeneti is – komolyan rányomhatja bélyegét mind a színpadi teljesítményre, mind a magánéletre. A humorista-zenészként is ismert Galla korábban is beszélt arról, hogy mennyire fontos számára az öröm és a szabadság. Így most, hogy a baj elhárult, könnyen gondolhatjuk azt: ez új kezdet lehet számára.

A személyes tér: család, testvér és végrendelet?

A humorista korábban a Borsnak mesélt arról, hogy testvérével gyerekkoruk óta nagyon közel állnak egymáshoz – rengeteget nevettek, élményeket gyűjtöttek, és ma is számíthatnak egymásra. 

A családi összetartás Galláéknál nemcsak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik: a művész otthonát testvére fiaira, vagyis az unokaöccseire hagyta. Ez is bizonyítja, mennyire fontos számára a szeretet, a bizalom és a család egysége. És ezzel fejezi ki háláját testvérének, aki a csuklás és anyagi gondok ellenére is támogatta őt.

Galla Miklós
Galla Miklós interjúban vallott korábbi helyzetéről (Fotó: Máté Krisztián /  Bors)

Művészi nyilatkozatok – interjú-pillanatok

Galla Miklós fiatalon is mindig „önironikus”, játékos, de mély gondolatokkal bíró személy volt, aki nem fél megmutatni különc oldalát, se a performansz-létét. A bejelentéssel együtt érkezett egy ajánlat Miklós számára ami nem lenne idegen a híres humoristától.

Az ajánlat a következő volt: 

Kedves, drága Miklós! A jó hírek után tán az adósságrendezés következik, mint megoldandó feladat. Nyilván nem olvasta remekbeszabott javaslatunkat ez ügyben. VETKŐZŐSÓ és az ebből fakadó turné lenne a megoldás…

Ez a felvetés – bár talán vicces-provokatív formában – arra is utal, hogy a közönség észrevette: Galla Miklós nem fél megmutatni teljes önmagát. A művész eddig sem félt meglepetést okozni, és ha valóban „újra a régi, energikus Miki vagyok” állapotban van, akkor akár új korszak is kezdődhet az életében.

Mi jöhet most? – A nagy visszatérés reménye

A rajongók fellélegezhetnek: Galla ismét egészséges, és már mindenki azt találgatja, mikor tér vissza a színpadra. Lesz új műsor? Új dalok? Úgy tűnik, igen, mert Galla a közösségi oldalain újra aktív, és mintha készülne valamire…

Most, hogy a kellemetlen csuklás végre a múlté, semmi sem állhat az útjába. Ha az egészsége rendben marad, hamarosan új fejezet kezdődhet az életében – a közönség pedig már alig várja, hogy újra vele együtt nevethessen.

Egy biztos: Galla Miklós újra jól van – és új lendületre kész!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu