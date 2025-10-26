Galla Miklós végre fellélegezhet, vége a nehézségeknek: „Újra a régi Miki vagyok!”

Ha valaki megkérdezi, ki is az a Galla Miklós, elég annyit mondani: humorista, zenész, az egykor kultikusnak számító L’art pour l’art Társulat korábbi tagja és a Holló Színház egykori vezetője. Most azért került újra a figyelem középpontjába, mert saját Facebook-posztjában részletezte: hosszú ideje tartó, makacs csuklása megszűnt, és ezzel új korszakot kezdhet – egy Borsnak adott interjúban pedig megerősítette: „végre tudtam aludni, elmúlt a csuklásom, boldog vagyok.”

Galla Miklós L’art pour l’art Társulat keretében vált igazi legendává (Fotó: hot archív)

Galla Miklós betegsége: a csuklási dráma

Amikor Galla Miklós csuklása szóba került, nem pusztán egy apró fizikai kellemetlenségről beszéltünk: a művész maga osztotta meg, hogy régóta kínozza a betegség, majd csütörtök késő este végre véget ért a négy hónapja tartó szenvedés.

Klinikán ráéreztek, hogy mit kell bevennem a csuklás ellen. Kiváltottam, és szedem. Újra a régi, energikus Miki vagyok. Újjászülettem. Köszönöm, Neurológiai Klinika!

– fogalmazott a posztjában.

Ha belegondolunk, a folyamatos csuklás – még ha átmeneti is – komolyan rányomhatja bélyegét mind a színpadi teljesítményre, mind a magánéletre. A humorista-zenészként is ismert Galla korábban is beszélt arról, hogy mennyire fontos számára az öröm és a szabadság. Így most, hogy a baj elhárult, könnyen gondolhatjuk azt: ez új kezdet lehet számára.

A személyes tér: család, testvér és végrendelet?

A humorista korábban a Borsnak mesélt arról, hogy testvérével gyerekkoruk óta nagyon közel állnak egymáshoz – rengeteget nevettek, élményeket gyűjtöttek, és ma is számíthatnak egymásra.

A családi összetartás Galláéknál nemcsak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik: a művész otthonát testvére fiaira, vagyis az unokaöccseire hagyta. Ez is bizonyítja, mennyire fontos számára a szeretet, a bizalom és a család egysége. És ezzel fejezi ki háláját testvérének, aki a csuklás és anyagi gondok ellenére is támogatta őt.

Galla Miklós interjúban vallott korábbi helyzetéről (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Művészi nyilatkozatok – interjú-pillanatok

Galla Miklós fiatalon is mindig „önironikus”, játékos, de mély gondolatokkal bíró személy volt, aki nem fél megmutatni különc oldalát, se a performansz-létét. A bejelentéssel együtt érkezett egy ajánlat Miklós számára ami nem lenne idegen a híres humoristától.