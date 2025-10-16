Galla Miklós új bejegyzése megrázta a rajongókat – leírhatatlan állapotban van

A legtöbben a L’art pour l’art Társulatból vagy stand-up estjeiről ismerik Galla Miklóst, aki évtizedeken át a magyar humor egyik meghatározó alakja volt. Most azonban nem a nevetés, hanem az aggodalom miatt került a figyelem középpontjába. A 65 éves művész a Facebookon vallott arról, hogy „leírhatatlan állapotban” van. Posztja szerint a Dél-pesti Kórházban sem operálták meg, miközben „fél másodpercenként csuklik és rángatódzik a mellkasa”. Korábban a Bors munkatársait fogadta otthonában, ahol már panaszkodott szörnyű helyzetéről, de most úgy tűnik, minden csak még rosszabb lett.
A humorista Facebookon közzétett posztja rövid, de megrendítő. A bejegyzésben így fogalmazott:
Leírhatatlan állapotban vagyok. Sajnos a Dél-Pesti Kórházban sem operáltak meg. Fél másodpercenként csuklom és rángatódzik a mellkasom. Borzalmasan szenvedek. Laikusként úgy gondolom, hogy a rekeszizmommal lehet baj.
A bejegyzéshez több száz reakció és több tucat komment érkezett, a rajongók közül sokan aggódnak érte, többen imáikat és jókívánságaikat küldték.
A poszt alatt megjelent egy hosszabb hozzászólás is, amely sokaknál kiváltotta az indulatokat. A komment szerzője részletesen reagált Galla állításaira és arra is, hogy anyagi helyzete után, most egészségügyileg sincs rendben:
Ide valószínűleg egy teljes team kellene: pszichológus, pszichiáter, orvos stb... Galla rengeteg vizsgálaton volt a megmagyarázhatatlan tünettel: ideggyógyásznál, gasztroenterológusnál, gyomortükrözésen, CT-n. Valamennyi eredmény negatív volt. A háziorvosa azt mondja, amíg nem tudjuk az okát, addig nem tudjuk gyógyítani. Látva, hogy küzd a számlákkal, nincs fellépés, és közben ez a ‘Laár 10 milliót kapott, akkor nekem is jár’ – sajnálatos, de talán először magán kellene segíteni.
A hozzászólás sokaknál kiverte a biztosítékot. Voltak, akik szerint túl kemény és bántó hangvételű, mások viszont egyetértettek abban, hogy Galla Miklós most valóban komoly segítségre szorul.
A rajongók szerint a Galla Miklós betegsége: nem csupán testi, hanem lelki szenvedést is takar. A humorista azt is megírta, hogy hónapok óta alig tud aludni a csuklás miatt, ami a mindennapjait ellehetetleníti. Sokan attól tartanak, hogy állapota súlyosbodik, a művész erről azóta semmit nem erősített meg, csupán annyit írt: „borzalmasan szenvedek”.
Nemrég a Bors is ellátogatott hozzá otthonába, ahol Galla őszintén mesélt magánéletéről. Elárulta, hogy harminc éve megírta végrendeletét: a lakását unokaöccsére hagyná, akit testvére fiaként különösen közel érez magához. Galla Miklós családja mindig támogatta őt, és bár gyermeke nincs, a testvére és annak családja segíti a mindennapokban. Galla Miklós magánélete ennek ellenére zárkózott: inkább a munkáról és a művészetről szokott nyilatkozni.
A humorista korát meghazudtoló aktivitással próbálja fenntartani szellemi frissességét, mégis, mostanra főként az egészségügyi küzdelmei határozzák meg mindennapjait. Rajongói szeretnék, ha mielőbb felépülne, hiszen a Bors Galla Miklós interjújából kiderült: ő az, aki a legnagyobb bajban is képes iróniával beszélni saját helyzetéről.
Galla Miklós mostani posztja nem csak egy panasz – egyfajta kiáltvány is, amely azt mutatja, milyen nehéz lehet idős, beteg és anyagilag kiszolgáltatott művészként helytállni. Bár a humorista mindig is a derű embere volt, most ő kér vigaszt. Rajongói pedig remélik, hogy a „csuklás” egyszer véget ér – és újra az a Galla Miklós áll majd a színpadon, akit egy ország szeretett meg.
