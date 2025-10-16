Galla Miklós új bejegyzése megrázta a rajongókat – leírhatatlan állapotban van

A legtöbben a L’art pour l’art Társulatból vagy stand-up estjeiről ismerik Galla Miklóst, aki évtizedeken át a magyar humor egyik meghatározó alakja volt. Most azonban nem a nevetés, hanem az aggodalom miatt került a figyelem középpontjába. A 65 éves művész a Facebookon vallott arról, hogy „leírhatatlan állapotban” van. Posztja szerint a Dél-pesti Kórházban sem operálták meg, miközben „fél másodpercenként csuklik és rángatódzik a mellkasa”. Korábban a Bors munkatársait fogadta otthonában, ahol már panaszkodott szörnyű helyzetéről, de most úgy tűnik, minden csak még rosszabb lett.

A klasszikus Laár–Galla páros a L’art pour l’art Társulat keretében vált legendává (Fotó: hot! archív)

Galla Miklós továbbra is szenved

A humorista Facebookon közzétett posztja rövid, de megrendítő. A bejegyzésben így fogalmazott:

Leírhatatlan állapotban vagyok. Sajnos a Dél-Pesti Kórházban sem operáltak meg. Fél másodpercenként csuklom és rángatódzik a mellkasom. Borzalmasan szenvedek. Laikusként úgy gondolom, hogy a rekeszizmommal lehet baj.

A bejegyzéshez több száz reakció és több tucat komment érkezett, a rajongók közül sokan aggódnak érte, többen imáikat és jókívánságaikat küldték.

A komment, ami megosztotta a követőket

A poszt alatt megjelent egy hosszabb hozzászólás is, amely sokaknál kiváltotta az indulatokat. A komment szerzője részletesen reagált Galla állításaira és arra is, hogy anyagi helyzete után, most egészségügyileg sincs rendben:

Ide valószínűleg egy teljes team kellene: pszichológus, pszichiáter, orvos stb... Galla rengeteg vizsgálaton volt a megmagyarázhatatlan tünettel: ideggyógyásznál, gasztroenterológusnál, gyomortükrözésen, CT-n. Valamennyi eredmény negatív volt. A háziorvosa azt mondja, amíg nem tudjuk az okát, addig nem tudjuk gyógyítani. Látva, hogy küzd a számlákkal, nincs fellépés, és közben ez a ‘Laár 10 milliót kapott, akkor nekem is jár’ – sajnálatos, de talán először magán kellene segíteni.

A hozzászólás sokaknál kiverte a biztosítékot. Voltak, akik szerint túl kemény és bántó hangvételű, mások viszont egyetértettek abban, hogy Galla Miklós most valóban komoly segítségre szorul.