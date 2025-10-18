Galla Miklós vallomása: „1981-ben már félmeztelenül kellett volna fellépnem”

Ki ne ismerné Galla Miklóst, aki évtizedek óta a magyar humor egy meghatározó alakja? A nyolcvanas években a L’art pour l’art Társulat tagjaként Laár András oldalán vált ismertté, majd saját estjeivel és televíziós szerepléseivel hódította meg a közönséget. A Borsnak adott interjúja most bepillantást enged életének és karrierjének olyan részleteibe, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek.
A Borsnak adott interjújában Galla Miklós őszintén beszélt arról, mit tart élete legnagyobb hibájának és arról, hogyan lehetett volna még sikeresebb az életben és a szakmában is. Elárulta, hogy sokszor visszagondol arra az időszakra, amikor a zenekari felállást és a fellépés stílusát tervezték, és most már látja, milyen lehetőségeket hagyott ki. Ezek az önkritikus gondolatok jól tükrözik, mennyire komolyan vette a színpadi kisugárzás és a show élményének jelentőségét. Miklós a következőt üzente régi önmagának:
1981-ben már félmeztelenül kellett volna fellépnem. Illetve be kellett volna vennem profi ügyes gitárost, nem nekem kellett volna gitároznom, hanem nekem gitár nélkül szabadon, félmeztelenül kellett volna mozognom. Aztán be kellett volna vennem egy ügyes billentyűst is. Így egy nagyon legendás zenekarrá válhattunk volna. A fiatalabb önmagamnak azt üzenem: félmeztelenül lépjen fel. Már akkor úgy lépjen fel. El is mondom miért, mert ha az ember félmeztelen, akkor a viselkedése is megváltozik – SZEXI! Ad egy pluszt, egy szexi kisugárzást. Én azért kezdtem ezt el, mert szexinek érzem magam úgy és nem bánom. Mindent örömből teszek.
Galla szavai nemcsak a rajongókat lepi meg, hanem a szakmát is, sokan megbotránkoztak új ötletén: hiszen mindig is nagy hangsúlyt fektetett a színpadi kisugárzásra és a show-elemekre. A humorista úgy érzi, hogy a színpadon való szabadság, „szexi” kisugárzás és a merész fellépések extra energiát adnak az előadásnak, és erőteljesebbé teszik a közönségre gyakorolt hatást.
Galla Miklós korábban már többször is merész produkciókkal keltett feltűnést. Voltak időszakai, amikor szó szerint meztelenül állt színpadra, hogy a művészi szabadságot és a színpadi jelenlétet új szintre emelje. Egy legendás alkalommal Budapesten, a Kazi színpadán egy szál tangában lépett fel, és szinte minden tekintetet magára vonzott. Ezek az élmények magát a művészt inspirálták, hogy mindig a határokat feszegetve dolgozzon.
Galla Miklós magánéletéről is beszélt. Kiemelte, milyen fontos számára a családja, különösen testvére, aki mindig mellette állt. „Ha kórházba kerülök, meg fognak látogatni” – mondta, ezzel is érzékeltetve, hogy a szeretet és a kötelékek mennyire meghatározóak az életében. A humorista elárulta, hogy bár a nyilvánosság előtt a színpadon mindig erős karakter, otthon nyugodt ember, aki szeret a művészettel foglalkozni.
Bár részleteket nem árult el, Galla Miklós utalt rá, hogy végrendeletét tudatosan alakította, és nem tervezi otthona eladását. Ez jól mutatja, mennyire fontos számára a személyes tér és a család. Az interjúból az is kiderült, hogy számára a szerettei és barátai támogatása a legnagyobb biztonságot jelenti, és hálás mindenkinek, aki ebben a nehéz időszakban is gondol rá és segít neki.
Galla Miklós pályafutása során mindig is a határok feszegetésére törekedett. A Borsnak adott interjújában tett vallomása rávilágít, hogy bár sok minden másképp alakulhatott volna, a színpadon való meztelenkedés és a szabad mozgás mindig is a művészi kifejezés egyik formája marad számára. A humorista nem fél szembenézni múltjával, és az önkritika is szerves része pályafutásának, ami hozzájárult ahhoz, hogy ma a magyar szórakoztatóipar egyik ikonja legyen.
