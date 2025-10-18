Galla Miklós vallomása: „1981-ben már félmeztelenül kellett volna fellépnem”

Ki ne ismerné Galla Miklóst, aki évtizedek óta a magyar humor egy meghatározó alakja? A nyolcvanas években a L’art pour l’art Társulat tagjaként Laár András oldalán vált ismertté, majd saját estjeivel és televíziós szerepléseivel hódította meg a közönséget. A Borsnak adott interjúja most bepillantást enged életének és karrierjének olyan részleteibe, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek.

Galla Miklós interjúban vallott életének legnagyobb hibájáról (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Galla Miklós: A színpad ördöge

A Borsnak adott interjújában Galla Miklós őszintén beszélt arról, mit tart élete legnagyobb hibájának és arról, hogyan lehetett volna még sikeresebb az életben és a szakmában is. Elárulta, hogy sokszor visszagondol arra az időszakra, amikor a zenekari felállást és a fellépés stílusát tervezték, és most már látja, milyen lehetőségeket hagyott ki. Ezek az önkritikus gondolatok jól tükrözik, mennyire komolyan vette a színpadi kisugárzás és a show élményének jelentőségét. Miklós a következőt üzente régi önmagának:

1981-ben már félmeztelenül kellett volna fellépnem. Illetve be kellett volna vennem profi ügyes gitárost, nem nekem kellett volna gitároznom, hanem nekem gitár nélkül szabadon, félmeztelenül kellett volna mozognom. Aztán be kellett volna vennem egy ügyes billentyűst is. Így egy nagyon legendás zenekarrá válhattunk volna. A fiatalabb önmagamnak azt üzenem: félmeztelenül lépjen fel. Már akkor úgy lépjen fel. El is mondom miért, mert ha az ember félmeztelen, akkor a viselkedése is megváltozik – SZEXI! Ad egy pluszt, egy szexi kisugárzást. Én azért kezdtem ezt el, mert szexinek érzem magam úgy és nem bánom. Mindent örömből teszek.

Galla szavai nemcsak a rajongókat lepi meg, hanem a szakmát is, sokan megbotránkoztak új ötletén: hiszen mindig is nagy hangsúlyt fektetett a színpadi kisugárzásra és a show-elemekre. A humorista úgy érzi, hogy a színpadon való szabadság, „szexi” kisugárzás és a merész fellépések extra energiát adnak az előadásnak, és erőteljesebbé teszik a közönségre gyakorolt hatást.

A meztelen színpad

Galla Miklós korábban már többször is merész produkciókkal keltett feltűnést. Voltak időszakai, amikor szó szerint meztelenül állt színpadra, hogy a művészi szabadságot és a színpadi jelenlétet új szintre emelje. Egy legendás alkalommal Budapesten, a Kazi színpadán egy szál tangában lépett fel, és szinte minden tekintetet magára vonzott. Ezek az élmények magát a művészt inspirálták, hogy mindig a határokat feszegetve dolgozzon.