Megvan az Ázsia Expressz új sztárja? Galambos Lajos indulna a műsorban: "Kalandszerető ember vagyok"

Galambos Lajos lehet a következő Ázsia Expressz korelnöke, hiszen ha a TV2-nél elgondolkodnak az alábbiakban „elhangzó” gondolatain és netán felkérik a sikerműsor következő, már bejelentett évadára, 65 évesen vághatna bele élete legnagyobb kalandjába. Lajcsi ráadásul úgy kalandozhatna Ázsia szerte, hogy első kézből és családon belülről kaphatna hathatós tanácsokat, hiszen a lánya, Galambos Boglárka idén már kitaposta az utat előtte.
Az ország trombitása természetesen nagyon büszke Bogira, aki még neki is tudott újat mutatni azokban a hetekben, amikor részese volt az Ázsia Expressz kalandjának. „Nem csak a kislányom miatt követtem az Ázsia Expressz idei évadát, hiszen korábban is néztem ezt a műsort. Mert bár kevesen tudják rólam, de kalandvágyó és kalandszerető ember vagyok.
Ugyanakkor el kell mondjam, hihetetlenül büszke vagyok Bogira, akinek egy egészen új oldalát ismertem meg, miközben néztem a műsort.
Nagyon tetszett, ahogyan vállt vállnak vetve küzdött a társával és a társáért olyan lehetetlen helyzetekben, amikkel korábban egyikőjük sem találkozott soha. Igen, azt is láttam, hogy időnként ki-kicsúszott a szájukon olyan mondat, amiket korábban sosem hallottam tőle, de nem csodálkoztam igazán, hiszen aki látta az Ázsia Expresszt, annak világos, hogy néha bizony elgurulhat az ember gyógyszere” – kezdte nevetve Galambos Lajos.
„Sokat gondolkodtam azon, hogy én el tudnék-e menni az Ázsia Expresszbe és persze azon is agyaltam, hogy ki az, aki mellett képes lehetnék átmenni olyan megpróbáltatásokon, mint amilyeneken Bogi és Sára, illetve a többi páros átmentek. Mivel ugye a lányom már volt, nekem a két fiam jut eszembe, hiszen ők fantasztikus srácok. Egyébként voltunk már családilag kalandozni Dél-Amerikában, ahol komoly megpróbáltatásokban volt részünk. Egyébként ott is Bogi nézett szembe a leghatározottabban a kihívásokkal. És persze a fiúk. Én néhol fel-feladtam, ergo nem biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb egy Ázsia Expresszre, de könnyen lehet, hogy mégiscsak igent mondanék” – árulta el az ország trombitása, aki szerint erőssége lehetne a stoppolás és a szálláskeresés.
„Erőnléti kérdés az egész, de az is igaz, hogy sok, olyan feladatot láttam a tévében, melyeket örömmel végrehajtanék magam is. Az sem kizárt, hogy jó lennék a stoppolásban és a szálláskeresésben, bár ebből a szempontból egy ”Magyarország Expressz” jobb lenne, hiszen alig akad olyan település, ahol ne adtam volna már koncertet, vagyis ne ismernék legalább egy helyi embert személyesen” – nevetett Galambos Lajos, aki tehát elgondolkodna, ha felkérést kapna az Ázsia Expressz következő évadára.
Könnyen lehet, hogy a mulatós műfaj koronázatlan királya nyitott kapukat dönget, hiszen Fischer Gábor a TV2 tartalomgyártási igazgatója, néhány napja egy Instagram bejegyzésben árulta el, hogy 2026-ban is folytatják a csatorna sikerműsorát, vagyis lesz Ázsia Expressz.
