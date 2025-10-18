Megvan az Ázsia Expressz új sztárja? Galambos Lajos indulna a műsorban: "Kalandszerető ember vagyok"

Galambos Lajos lehet a következő Ázsia Expressz korelnöke, hiszen ha a TV2-nél elgondolkodnak az alábbiakban „elhangzó” gondolatain és netán felkérik a sikerműsor következő, már bejelentett évadára, 65 évesen vághatna bele élete legnagyobb kalandjába. Lajcsi ráadásul úgy kalandozhatna Ázsia szerte, hogy első kézből és családon belülről kaphatna hathatós tanácsokat, hiszen a lánya, Galambos Boglárka idén már kitaposta az utat előtte.

Galambos Lajos igent mondana az Ázsia Expressz kalandjára (Fotó: Media Works)

Galambos Lajos: „Nagyon tetszett, ahogyan vállt vállnak vetve küzdött a társával és a társáért”

Az ország trombitása természetesen nagyon büszke Bogira, aki még neki is tudott újat mutatni azokban a hetekben, amikor részese volt az Ázsia Expressz kalandjának. „Nem csak a kislányom miatt követtem az Ázsia Expressz idei évadát, hiszen korábban is néztem ezt a műsort. Mert bár kevesen tudják rólam, de kalandvágyó és kalandszerető ember vagyok.

Ugyanakkor el kell mondjam, hihetetlenül büszke vagyok Bogira, akinek egy egészen új oldalát ismertem meg, miközben néztem a műsort.

Nagyon tetszett, ahogyan vállt vállnak vetve küzdött a társával és a társáért olyan lehetetlen helyzetekben, amikkel korábban egyikőjük sem találkozott soha. Igen, azt is láttam, hogy időnként ki-kicsúszott a szájukon olyan mondat, amiket korábban sosem hallottam tőle, de nem csodálkoztam igazán, hiszen aki látta az Ázsia Expresszt, annak világos, hogy néha bizony elgurulhat az ember gyógyszere” – kezdte nevetve Galambos Lajos.

Galambos Lajos lánya és Kútvölgyi Sára az idei Ázsia Expresszben mutatták meg, mire képesek (Fotó: TV2)

„Könnyen lehet, hogy mégiscsak igent mondanék”

„Sokat gondolkodtam azon, hogy én el tudnék-e menni az Ázsia Expresszbe és persze azon is agyaltam, hogy ki az, aki mellett képes lehetnék átmenni olyan megpróbáltatásokon, mint amilyeneken Bogi és Sára, illetve a többi páros átmentek. Mivel ugye a lányom már volt, nekem a két fiam jut eszembe, hiszen ők fantasztikus srácok. Egyébként voltunk már családilag kalandozni Dél-Amerikában, ahol komoly megpróbáltatásokban volt részünk. Egyébként ott is Bogi nézett szembe a leghatározottabban a kihívásokkal. És persze a fiúk. Én néhol fel-feladtam, ergo nem biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb egy Ázsia Expresszre, de könnyen lehet, hogy mégiscsak igent mondanék” – árulta el az ország trombitása, aki szerint erőssége lehetne a stoppolás és a szálláskeresés.