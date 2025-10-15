„Éhes voltam, fáradt, és sokszor a sírás kerülgetett” - A Bódi tesók győzni mentek az Ázsia Expresszbe

Bódi Megyer és Hunor, vagy ahogyan a hazai közönség emlegeti őket, a Bódi tesók számára sok kihívást tartogatott a műsor, a negyedik héttől kezdve azonban már tudták, övék lehet a győzelem.
Bódi Hunor és Megyer úgy volt jelen az Ázsia Expressz műsorában, hogy eldöntötték: győzni mennek. Nemcsak azért, mert a Bódi tesók ezzel önmaguknak is bizonyítani szerettek volna, hanem azért, mert kudarcként élték volna meg ennek az ellenkezőjét.
„Nagyon tudatos volt az ottlétünk. Úgy gondolom, hogy ezzel csak erősítettük mindazt, amiért évek óta dolgozunk, és amiről beszélünk a színpadon. Nem titok, győzni mentünk Ázsiába!” – kezdte Bódi Hunor a hot! magazinnak.
A műsor alatt bőven akadtak nehéz pillanatok, volt, hogy nem féltek kibeszélni magukból mindazt, amit éreznek. Azonban sokszor félreértették őket, amit egyáltalán nem tartottak igazságosnak.
„Volt, hogy azzal szembesítettek, hogy sokat rinyálunk. A rinyálás az lett volna, ha odamegyünk egy szerkesztőhöz, és azt mondjuk: „Köszi, itt mi kiszállunk!” De ha valaki sír, mert nem sikerült valami, aztán újra megpróbálja, az azt jelenti, hogy nagyon akarja” – vélte Hunor.
A castingon eszembe sem jutott, hogy előfordulhat olyan helyzet, amikor a saját határaimat feszegetem majd.
„Itt márpedig ezzel kellett szembesülnöm. Éhes voltam, fáradt, és sokszor a sírás kerülgetett, de akkor sem jöhetett szóba az, hogy feladjuk” – emlékezett vissza Megyer.
A Bódi tesók nem titkolják, hogy a gyerekkoruk nem volt mindig könnyű. Ez a közös múlt határozta meg, hogy felnőttként miért volt olyan fontos számukra a bizonyítás.
„Gyerekként sosem dicsértek meg, a szüleink nem nyilvánították ki a szeretetüket. Ezért sokszor féltünk, hogy nem vagyunk elég jók” – vallotta be Bódi Hunor.
Az egyik legnagyobb erősségük az volt, hogy képesek voltak a jelenre koncentrálni, még akkor is, ha otthon várta őket a család. A szeretteik hiányával mindketten gyorsan megbékéltek.
„Az első hét volt nehéz, de gyorsan rájöttünk: nem lehetünk egyszerre két helyen. Volt, hogy beszélhettem telefonon a családdal, és amikor azt láttam, hogy a gyerekek nagyon jól elvannak a maguk kis világában, és szívesebben játszanak, mint velem beszélnek, megnyugodtam” – árulta el Bódi Megyer.
Mégsem a győzelem volt a Bódi tesók számára a legnagyobb ajándék, hanem az önmagukba vetett hit megerősödése. Az elmúlt időszak ékes bizonyítéka annak, hogy az ember legtöbbször saját maga tehet a sorsa alakulásáról, így arról is, ha elbukik, és arról is, ha győz.
A műsor megmutatta, hogy elég jók vagyunk, és együtt még erősebbek
– emlékezett vissza Hunor.
„Ez egyfajta visszacsatolás arról, hogy ketten bármire képesek vagyunk” – tette hozzá Bódi Megyer.
Az önbizalom megerősítéséig hosszú volt az út a Bódi tesók számára. Az Ázsia Expresszben kiderült, hogy mindaz, amit képviselnek, hatalmas erőt ad mindkettejüknek, de abban is biztosak, hogy ugyanolyan őszinteséggel szeretnék élni az életüket, ahogyan eddig.
„Fontos, hogy az emberek elhiggyék magukról, hogy elég jók abban, amit csinálnak. Mi sokszor szembesültünk azzal, hogy ha sírunk, az mások számára rinyálásnak tűnik, míg ha azt merjük mondani, hogy ide győzni jöttünk, akkor erőt demonstrálunk. Egyikben sem volt igazuk! Mi csupán úgy éljük az életünket, ahogyan valóban szeretnénk, és nem foglalkozunk azzal, hogy ez másokból mit vált ki” – jelentette ki Bódi Hunor a hot!-nak.
