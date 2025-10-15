„Éhes voltam, fáradt, és sokszor a sírás kerülgetett” - A Bódi tesók győzni mentek az Ázsia Expresszbe

Bódi Megyer és Hunor, vagy ahogyan a hazai közönség emlegeti őket, a Bódi tesók számára sok kihívást tartogatott a műsor, a negyedik héttől kezdve azonban már tudták, övék lehet a győzelem.

A Bódi tesók élményekkel gazdagabban tértek haza a műsorból

Fotó: TV2 / hot! magazin

A feladás nem volt opció a Bódi tesók számára

Bódi Hunor és Megyer úgy volt jelen az Ázsia Expressz műsorában, hogy eldöntötték: győzni mennek. Nemcsak azért, mert a Bódi tesók ezzel önmaguknak is bizonyítani szerettek volna, hanem azért, mert kudarcként élték volna meg ennek az ellenkezőjét.

„Nagyon tudatos volt az ottlétünk. Úgy gondolom, hogy ezzel csak erősítettük mindazt, amiért évek óta dolgozunk, és amiről beszélünk a színpadon. Nem titok, győzni mentünk Ázsiába!” – kezdte Bódi Hunor a hot! magazinnak.

A műsor alatt bőven akadtak nehéz pillanatok, volt, hogy nem féltek kibeszélni magukból mindazt, amit éreznek. Azonban sokszor félreértették őket, amit egyáltalán nem tartottak igazságosnak.

„Volt, hogy azzal szembesítettek, hogy sokat rinyálunk. A rinyálás az lett volna, ha odamegyünk egy szerkesztőhöz, és azt mondjuk: „Köszi, itt mi kiszállunk!” De ha valaki sír, mert nem sikerült valami, aztán újra megpróbálja, az azt jelenti, hogy nagyon akarja” – vélte Hunor.

A castingon eszembe sem jutott, hogy előfordulhat olyan helyzet, amikor a saját határaimat feszegetem majd.

„Itt márpedig ezzel kellett szembesülnöm. Éhes voltam, fáradt, és sokszor a sírás kerülgetett, de akkor sem jöhetett szóba az, hogy feladjuk” – emlékezett vissza Megyer.

A győzelem pillanatában mindkét fiúnál eltörött a mécses

Fotó: TV2 / hot! magazin

A Bódi tesók gyerekkora nem volt könnyű, mégis erőssé tette őket

A Bódi tesók nem titkolják, hogy a gyerekkoruk nem volt mindig könnyű. Ez a közös múlt határozta meg, hogy felnőttként miért volt olyan fontos számukra a bizonyítás.

„Gyerekként sosem dicsértek meg, a szüleink nem nyilvánították ki a szeretetüket. Ezért sokszor féltünk, hogy nem vagyunk elég jók” – vallotta be Bódi Hunor.

Az egyik legnagyobb erősségük az volt, hogy képesek voltak a jelenre koncentrálni, még akkor is, ha otthon várta őket a család. A szeretteik hiányával mindketten gyorsan megbékéltek.