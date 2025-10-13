Bódi tesók: „Mi nem barátkozni mentünk az Ázsia Expresszbe”

Az Ázsia Expressz múlt hét pénteken, október tizedikén ért véget egy rendkívül szoros fináléval, ahol a Bódi tesók értek be legelőször, megnyerve ezzel a sok izgalommal járó kalandreality–t. A Mokkában számolt be az ikerpár az elmúlt hat hétről, ami elmondásuk szerint egy rendkívül megerőltető időszak volt a számukra.

A Bódi tesók Ázsia Expresszben való szereplése egyértelmű döntés volt számukra (Fotó: TV2)

Megyer elárulta az okot, amiért úgy döntöttek: belevágnak a kalandba.

Számunkra ez egy bakancslistás műsor volt, mivel ez egy akkora kaland, hogy szívesen vállalja el az ember, bármennyire is nehéz, de a kihívások és a saját határaink feszegetése miatt szerintem mindenki elgondolkodna, hogy szerepeljen az Ázsia Expresszben

– kezdte az ikerpár tagja, aki büszkén számolt be az élményeiről, amiket az elmúlt hat hétben szerzett és nagy mosollyal fogadta oldalán Hunort, aki ezután felidézte a legnehezebb időszakokat a műsor folyamán.

A Bódi tesóknak az eleje sikerült a legnehezebbre

Mi az elején megkaptuk az olyan nehéz szituációkat, amikkel például az olimpikonok csupán az ötödik héten szembesültek, hogy valakik kikezdik őket. Mondjuk azok pont mi voltunk, de örülünk, hogy így alakult, mert azt érezzük, hogy könnyebb volt a vége felé haladni a hátráltatások nélkül

– számolt be a műsor dinamikájáról Bódi Megyer és Hunor, aki egy sportos hasonlatot használt, hogy könnyebben értsék a nézők, hogyan is élték meg az idei évadot:

Olyan volt számunkra az Ázsia Expressz, mintha egy ping–pong labdával kezdtünk volna el dekázni és a Jóisten adott egy focilabdát a negyedik héttől, amivel már zsonglőrködni tudtunk

– tette hozzá Bódi Hunor, aki teljesen konfliktuskerülőnek vallja magukat, hiába nem ezt tükrözte a műsor.

Az Ázsia Expressz győztesei az elejétől fogva hittek magukban, hogy sikerülni fog ez a kiemelkedő eredmény (Fotó: TV2)

A többi páros teljesítményéről is megszólaltak az ikrek, akik szerint ez volt eddig a legerősebb évad, mivel nem volt gyenge teljesítmény senki részéről.

Már az első héten is észrevehető volt, hogy nem lehet lazsálni, mert egyből hátrányba kerülünk és a döntős társaink, Ritáék voltak, akiknek kellett egy kis idő, hogy megérkezzenek a versenybe, ám az első hajsza után érezte mindenki, hogy nagyon erős párosuk van és bárkit képesek kiejteni

– árulták el a Bódi tesók, miért számítottak arra, hogy Tallós Rita és Barbinek Paula is nagy esélyesek lehetnek a végső győzelemre.