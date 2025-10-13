Bódi tesók: „Mi nem barátkozni mentünk az Ázsia Expresszbe”

Az Ázsia Expressz múlt hét pénteken, október tizedikén ért véget egy rendkívül szoros fináléval, ahol a Bódi tesók értek be legelőször, megnyerve ezzel a sok izgalommal járó kalandreality–t. A Mokkában számolt be az ikerpár az elmúlt hat hétről, ami elmondásuk szerint egy rendkívül megerőltető időszak volt a számukra.
Megyer elárulta az okot, amiért úgy döntöttek: belevágnak a kalandba.
Számunkra ez egy bakancslistás műsor volt, mivel ez egy akkora kaland, hogy szívesen vállalja el az ember, bármennyire is nehéz, de a kihívások és a saját határaink feszegetése miatt szerintem mindenki elgondolkodna, hogy szerepeljen az Ázsia Expresszben
– kezdte az ikerpár tagja, aki büszkén számolt be az élményeiről, amiket az elmúlt hat hétben szerzett és nagy mosollyal fogadta oldalán Hunort, aki ezután felidézte a legnehezebb időszakokat a műsor folyamán.
Mi az elején megkaptuk az olyan nehéz szituációkat, amikkel például az olimpikonok csupán az ötödik héten szembesültek, hogy valakik kikezdik őket. Mondjuk azok pont mi voltunk, de örülünk, hogy így alakult, mert azt érezzük, hogy könnyebb volt a vége felé haladni a hátráltatások nélkül
– számolt be a műsor dinamikájáról Bódi Megyer és Hunor, aki egy sportos hasonlatot használt, hogy könnyebben értsék a nézők, hogyan is élték meg az idei évadot:
Olyan volt számunkra az Ázsia Expressz, mintha egy ping–pong labdával kezdtünk volna el dekázni és a Jóisten adott egy focilabdát a negyedik héttől, amivel már zsonglőrködni tudtunk
– tette hozzá Bódi Hunor, aki teljesen konfliktuskerülőnek vallja magukat, hiába nem ezt tükrözte a műsor.
A többi páros teljesítményéről is megszólaltak az ikrek, akik szerint ez volt eddig a legerősebb évad, mivel nem volt gyenge teljesítmény senki részéről.
Már az első héten is észrevehető volt, hogy nem lehet lazsálni, mert egyből hátrányba kerülünk és a döntős társaink, Ritáék voltak, akiknek kellett egy kis idő, hogy megérkezzenek a versenybe, ám az első hajsza után érezte mindenki, hogy nagyon erős párosuk van és bárkit képesek kiejteni
– árulták el a Bódi tesók, miért számítottak arra, hogy Tallós Rita és Barbinek Paula is nagy esélyesek lehetnek a végső győzelemre.
Nem azért utaztunk ki Ázsiába, hogy barátokat szerezzünk, viszont a stábon belül alakultak ki jó kapcsolatok és a játékostársainkkal is megmaradt a jó viszony, de akikkel úgy érezzük, hogy nem szeretnénk komolyabb kapcsolatot, azt az embert nem is fogjuk keresni, de szerintem ez természetes az életben, mivel nem lehet és nem is kell mindenkivel jóban lenni
– így értékelték a verseny alatt kialakított kapcsolataikat a Bódi tesók, akik feleslegesnek érzik, hogy képmutatóan viselkedjenek a játékban résztvevőkkel, mivel nem tudnak és nem is akarnak mindenkivel mélyebb barátságot ápolni.
Az interjú végén visszaemlékeztek a testvérek a legemlékezetesebb pillanatokra, amik örökre megmaradnak a szívükben.
A befutó biztos egy emlékezetes pillanat marad. Mi ezt nagyon szerettük volna megnyerni és olyan érzés volt, mint amikor egy álom valóra válik és mi nem vagyunk jó úszók, nem fogunk olimpiára menni, nekünk ez volt a mi kis olimpiánk
– mesélte Bódi Megyer, aki szerint a motivációs előadásokba is beépítik majd az itt szerzett tapasztalatokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.