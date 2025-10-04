Ázsia Expressz: Galambos Bogi alaposan beolvasott a Bódi tesóknak

Az Ázsia Expressz nem éppen a legjobb talaja a mély barátságok kialakulásának. Még akkor is történhetnek komoly törések a párosok közt kialakult dinamikában, ha történetesen szerencsésen indult egy-egy kapcsolat. Pontosan ez történt a Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára alkotta páros és a Bódi tesók között. A lányok és az ikrek viszonya egy szövetséggel indult a műsor harmadik hetének elején, de az ötödik hét utolsó napján ez a szövetség szertefoszlott, sőt…

Galambos Bogi még most sem békélt meg az Ázsia Expressz forgatásán történtek után (Fotó: TV2)

Újra összeugrottak az Ázsia Expressz játékosai

Az Ázsia Expressz háttérműsorában most egymással szembe ülhetett a Galambos Bogi-Kútvölgyi Sára páros és a Bódi tesók, így lehetőségük nyílt arra, hogy megbeszéljék a pénteki hajszán történt, árulásként is értelmezhető döntést, amit a fiúk hoztak meg. A Bódi tesók ugyanis a medálszerzési tabella élén végezve, egyenes ágon jutottak a műsordöntő hetére és egy párost megmenthettek a hajszától. Bogi és Sára biztosak voltak benne, hogy a srácok őket választják majd, de ők végül curtis-azsia-expressz-tallos-rita-vallomas-judie">Curtis és Judie mellett döntöttek. Bogi most számon is kérte Bódiékon a nekik tett ígéretüket.

Nekem őszintén rosszul esett az, hogy nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ti minket vinnétek Balira, ha erre lehetőségetek nyílna.

„Volt egy közös vacsoránk, ahol azt mondtátok, hogy mi vagyunk az a páros, akikhez a leginkább közel kerültetek. Mégsem minket választottatok… Mi történt, mi változtatta meg a gondolatotokat?” – tette fel az ikreknek Galambos Boglárka az egyébként jogosnak ható kérdést.

Bódi Megyer és Bódi Hunor alaposan átvágták a lányokat (Fotó: TV2)

Galambos Boglárka: „Akkor sem korrekt, hogy ennek ellenére mást kommunikáltatok felénk”

„Sok minden átfutott a fejünkben és tényleg elnézést is kérünk. Kicsit elhitettük veletek, hogy ha nekünk lesz a legtöbb medálunk, akkor… Ha a szívünkre hallgattunk volna, valóban ez is lett volna a legjobb döntés. Viszont, nagyon erős páros voltatok és féltünk tőletek” – kezdett ködös magyarázkodásba Bódi Hunor, amivel a lányok érthetően nem voltak elégedettek, hiszen ők maguk is tisztában vannak vele, hogy bőven akadtak náluk erősebb párosok az Ázsia Expressz mezőnyében. Sőt, a döntő hét előtti hajszán ez be is bizonyosodott, hiszen harmadikként értek célba, vagyis számukra ért véget a kaland. Bódi Megyer a nagy nevetés után végül elő is jött a farbával. „Tudom, hogy nem ti választottátok, hogy a harmadik héten csatlakoztok hozzánk, de a valós indok tényleg az volt, hogy nem lett volna igazságos, hiszen a többiekkel már ott voltunk öt hete és nagyon kemény öt hét volt. Ezért döntöttünk úgy, hogy Curtiséket visszük” – fogalmazott Megyer, akinek szavaira Galambos Lajos lánya azonnal reagált. „Ez teljesen érthető, viszont akkor sem korrekt, hogy ennek ellenére mást kommunikáltatok felénk. Senki nem kérte, hogy ti mondjátok azt, hogy minket vinnétek Balira” – szúrta oda a Bódi tesóknak, akik még egy darabig védték a saját álláspontjukat, így a vitás felek nem jutottak igazán dűlőre.