Itt a TV2 nagy bejelentése az Ázsia Expresszről

Az első Ázsia Expresszt 2017-ben láthatták a tévézők itthon, az egzotikus tájakon játszódó, kalandos formátum kifejezetten látványos és újszerű volt, hamar a tévézők kedvence lett. Azt az évadot Berki Krisztián és Ambrus Attila nyerték Kulcsár Edina és Csuti előtt.
Egy ilyen műsor azonban rengeteg pénzbe kerül, százfős stábbal dolgozik, elképesztő szervezést igényel a sok szereplő és a hatalmas stáb mozgatása, helyszínek biztosítása, így nem egyértelmű, hogy minden évben látják-e a nézők. 2018-ban például nem került képernyőre, majd érthető okokból, a koronavírus miatt 2020-ban és 2021-ben sem készült évad.
Most a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója, Fischer Gábor találkozott a sikeres tévés formátum kitalálójával, és jó hírrel szolgált: „Vacsora Ludo Poppe társaságában. Ő találta ki az Ázsia Expresszt! Jön a következő évad! Szerintetek merre lesz az útvonal?” – írta az Instagramon.
A kommentelők nagyon lelkesek, valaki megírta, hogy ez a kedvenc műsora, más pedig már szerepelni is szeretne benne. Páran az Ázsia Expressz mellett az Exatlon Hungary visszatérését is várják. A következő évad helyszíne még titok, de van, aki Ausztráliára, Új-Zélandra vagy Afrikára tippel. Mint ismert, hiába van a műsor címében az Ázsia szó, 2023-ban volt olyan évad, amely az amerikai kontinensen forgott, Mexikóban és Guatemalában.
Az Ázsia Expressz 2025-ös, hatodik évadja ezúttal Malajzia és Indonézia egzotikus vidékére repítette a TV2 nézőit és azt a nyolc mindenre elszánt párt, amelyek heteken át küzdöttek a 20 millió forintos fődíjért. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukcióban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágtak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai.
