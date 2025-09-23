Ázsia Expressz: Galambos Lajos elárulta, mit gondol lánya szerepléséről

Galambos Lajos nem tartotta magában a véleményét, amikor kiderült, hogy lánya is részt vesz az Ázsia Expressz kalandjában. Lagzi Lagcsi lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy Bogi milyen valójában.

Galambos Bogi Ázsia Expressz kalandja múlt héten kezdődött Kútvölgyi Sárával (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz szereplők: Galambos Bogiék felkavarták az állóvizet

A reality péntek esti epizódjában még a hajsza indulása előtt Ördög Nóra egy nem várt meglepetéssel szolgált az egyre fáradtabb versenyzőknek: új pár érkezését jelentette be. A sztárpárok vegyes érzelmekkel fogadták Kútvölgyi Sárát és Galambos Bogit; s ha ez nem lenne elég, nem sokkal később a 2019-es évadban Gáspár Evelinnel versenyző Gáspár Zsolti is megjelent a helyszínen. Az Ázsia Expressz Bogi és Sára érkezésével alaposan felkavarta az állóvizet, főleg úgy, hogy azonnal hajszázniuk kellett.

Azért vannak itt, mert szeretnének ők is az Ázsia Expressz teljes jogú versenyzőpárosává válni. De van egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy teljes jogú párosok lehessenek, rögtön egy hajszán kell részt venniük. Ez az abszolút mélyvíz

– mondta Ördög Nóri a lányok érkezésekor. Galambos Lajos lánya és az énekesnő természetesen remegő térdekkel álltak a három hete küzdő párosok előtt, hiszen tisztában voltak vele, hogy nem mindenki örült nekik őszintén, még akkor sem, hogy egyébként látszólag zajos sikert arattak a megjelenésükkel.

Galambos Lajos nagyon aggódott Bogiért, hogy részt vesz az Ázsia Expresszben (Fotó: Bors)

Galambos Lajos apai féltéssel engedte útnak lányát

Nem titok, hogy az ország trombitása aggódott, amikor megtudta, hogy lánya is megméretteti magát a távoli Ázsiában.

Nagyon izgultam, mindig vártam a hívását, amikor nagy ritkán telefonhoz jutott, mindig csak annyit mondott, hogy ‘Köszönöm Apa, megvagyok’

– kezdi Lajcsi, aki szerint egyébként Bogi egy nagyon önálló, talpraesett lány.

A kislányom egy bevállalós csaj, gyerekkora óta önálló kis médium, saját döntésekkel. Mi mindig azt tanítottuk neki, hogy amit nagyon szeret, azt próbálja megvalósítani. Ő szeretett volna részt venni az Ázsiában és meg is hívták, amit ő a saját tehetségének, karrierjének és ismertségének köszönhet.

Lajcsi, noha rettentően büszke Bogira, nem tagadja, hogy nem tudott uralkodni az aggályain.

Édesapaként nagyon izgultam, hogyan fog ez elsülni, mert ez valóban egy olyan show-műsor, ahol kőkemény próbatételek vannak. Viszont, mivel sporttagozatos iskolába járt, tudtam, hogy olyan tudás van a kezében, aminek itt hasznát veheti. Az atyai szeretet miatt féltettem őt nagyon, a legelején még próbáltam lebeszélni is, de nem tudtam. Sárával a főiskolára jártak együtt, innen az ismertség, igazi jó barátnők

– vallotta Lajcsi.