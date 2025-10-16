Rubint Rékáékkal megalakult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör

Rubint Réka és Schobert Norbert bejelentette, hogy elindult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör. Céljuk, hogy a közösség erejével inspirációt, motivációt és támogatást adjanak mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a mozgás és az egészséges életforma nem csupán a saját életünk, de országunk jövőjét is erősebbé, egészségesebbé teheti.

Rubint Réka és Schobert Norbert a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör alapítói

Fotó: Szabolcs László

A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör célja

Rubint Réka és Schobert Norbi hitvallása egyszerű, mégis erős: testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés. Réka és Norbi életműve a bizonyíték arra, hogy a mozgás, a helyes táplálkozás és a kitartás képes százezrek életét megváltoztatni. Norbi több százezer embernek mutatta meg, hogy a túlsúly legyőzhető, és Európában elsőként vitte sikerre a szénhidrátcsökkentett, életmódváltást segítő rendszert. Ő volt az, aki a ’90-es évek végén a Duci Tréninggel bátorította a legelesettebbeket, hogy merjenek új életet kezdeni.

Réka ereje, nőiessége és hivatástudata szintén páratlan: évtizedek óta tízezreket mozgat meg élőben és online, fiatalokat és időseket egyaránt. Az ő neve egyet jelent a kitartással, a szépség és az egészség összhangjával. Nemcsak edző, hanem példakép és támasz, aki bebizonyította, hogy a szeretettel és következetességgel vezetett közösség életeket formál.

A Fitt Magyarország Digitális Polgári Kör ezen szellemiség örököse. Küldetésük, hogy: