"Az anyuka közben ne kapjon idegösszeomlást háromszor" - követőitől kért segítséget Dukai Regina

A gyermeknevelés nem könnyű feladat, és ezt sokszor a celebek is megtapasztalják. Dukai Regina például már követőitől kért valamiféle kézikönyvet, ugyanis kislánya sokszor az idegösszeomlás szélére sodorja.
Ha esetleg valakinél van egy kézikönyv, mely megírja, hogy miképp lehet elindulni otthonról úgy, hogy a gyermek ne sírva rohanjon előlünk a lakásban fél pár zokniban és az anyuka közben ne kapjon idegösszeomlást háromszor, kérem adja kölcsön pár napra.
- írta legújabb Instagram-posztjában.
Bár a poszthoz egy aranyos képet mellékelt kislányával, úgy tűnik a segélykérő üzenete sem maradt válaszok nélkül.
Várj még kb. 10-15 évet, és menni fog
- írta egyik követője, amire a sztáranyuka csak annyit tudott válaszolni "szép jövő."
Zoknit tudok adni, kézikönyv nincs.
- írta egy másik felhasználó.
Regina szerencséjére kapott pár hasznos választ is, emellett rádöbbent, hogy sokan járnak hozzá hasonló cipőben. Egy kommentelő például ezt tanácsolta:
"Mi azt csináltuk mindig és csináljuk is a jelenleg 3 éves kislányunkkal, hogy amikor indulunk valahova (el itthonról, játsziról haza, ki a kádból, stb.) akkor énekelek egy dalt és a dal végéig csinálhatja a tevékenységet, amit csinált és utána indulás/csináljuk amit kell. Nálunk bevált. Persze néha vannak extra dacos napok, de nagyrészt működik!"
Ha te is kíváncsi vagy a posztra, akkor kattints ide!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.