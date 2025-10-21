"Az anyuka közben ne kapjon idegösszeomlást háromszor" - követőitől kért segítséget Dukai Regina

A gyermeknevelés nem könnyű feladat, és ezt sokszor a celebek is megtapasztalják. Dukai Regina például már követőitől kért valamiféle kézikönyvet, ugyanis kislánya sokszor az idegösszeomlás szélére sodorja.

Követőitől kér segítséget Dukai Regina. Fotó: TV2

Tündéri képhez mellékelte a segélykérő üzenetét Dukai Regina

Ha esetleg valakinél van egy kézikönyv, mely megírja, hogy miképp lehet elindulni otthonról úgy, hogy a gyermek ne sírva rohanjon előlünk a lakásban fél pár zokniban és az anyuka közben ne kapjon idegösszeomlást háromszor, kérem adja kölcsön pár napra.

- írta legújabb Instagram-posztjában.

Bár a poszthoz egy aranyos képet mellékelt kislányával, úgy tűnik a segélykérő üzenete sem maradt válaszok nélkül.

Várj még kb. 10-15 évet, és menni fog

- írta egyik követője, amire a sztáranyuka csak annyit tudott válaszolni "szép jövő."

Zoknit tudok adni, kézikönyv nincs.

- írta egy másik felhasználó.

Regina szerencséjére kapott pár hasznos választ is, emellett rádöbbent, hogy sokan járnak hozzá hasonló cipőben. Egy kommentelő például ezt tanácsolta:

"Mi azt csináltuk mindig és csináljuk is a jelenleg 3 éves kislányunkkal, hogy amikor indulunk valahova (el itthonról, játsziról haza, ki a kádból, stb.) akkor énekelek egy dalt és a dal végéig csinálhatja a tevékenységet, amit csinált és utána indulás/csináljuk amit kell. Nálunk bevált. Persze néha vannak extra dacos napok, de nagyrészt működik!"

