Dukai Regináék bejelentették, hogy vége van

Dukai Regina nagyon ügyel arra, hogy a magánéletét távol tartsa a kíváncsi szemektől. Bár nagyon szereti a munkáját, és élvezi azt, hogy hírességként élhet, férjéről és gyermekéről nem sokat posztol. Most azonban kivételt tett. Legújabb bejegyzésében ugyanis elárulta, hogy Görögországban voltak nyaralni. Mivel azonban nagyon meleg volt, nem igazán hagyták el a szálloda közelét, és így is csodálatosan érezték magukat. Sajnos azonban minden jónak vége szakad egyszer, Regina pedig elárulta, hogy a görög nyaralásnak immáron vége van, már haza is értek.

A videót a nyaralásról IDE kattintva lehet megtekinteni.