Szörnyű bűntudat gyötri Dukai Reginát gyermeke miatt

Minden anya tudja, hogy ha kisgyermeke van, akkor bizony az idejének és a figyelmének túlnyomó többségét csemetéjére kell fordítania. Aki úgy éli meg a szülői örömöket, hogy nevelni is szeretné a kicsit, nem pedig csak felügyelni, annak bizony szembesülnie kell azzal, hogy egy pillanatnyi pihenés sincsen, minden pillanatban gyermekünk fejlesztése és boldogsága a cél. Ezzel szembesülnek a sztármamik is, ezzel kapcsolatban pedig éppen Dukai Regina borult ki. Elugrott ugyanis egyedül egy kicsit, és rendkívül jól érezte magát magányában. Emiatt persze szörnyű bűntudata is lett.

Bűntudatom van minden alkalommal, mikor egyedül indulok el otthonról, de mégis olyan jó néha magammal lenni. Na ettől pedig még inkább bűntudatom van. Gondolom ez amolyan normális anyuka érzés?!

