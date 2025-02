Dudás Miki szívszorító hírt közölt, édesapja temetéséről van szó

De édesanyám teljesen összetört, a fájdalom és a gyász súlyos depresszióba taszította, amit megértek, de egyre jobban aggódom érte! Mert apa halála után naponta többször beszéltünk telefonon, felhívott engem, vagy a testvéremet, ha nagyon szomorú volt, de mostanra már minket is elutasít, senkit nem akar látni, nyugtatókon él, napok óta ki sem kel az ágyból, nem teszi ki a lábát a házból. A piacon az üzletek is zárva vannak azóta, így nem tudjuk tovább vinni őket! De az a legkevesebb, féltem, hogy függő lesz, el akartuk vinni orvoshoz, aki kontrollálja a gyógyszerszedését, de egyszerűen nem lehet meggyőzni. Nem akarom őt is elveszíteni!