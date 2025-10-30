Exkluzív bejelentés Demjén Ferenctől: az év végi koncertjéről van szó!

Páratlan örömhírről számolt be Demjén Ferenc. Az elismert és országosan szeretett zenész december 29-én hagyományszerűen Aréna-koncertet ad. Ráadásul nem sajnálja megosztani a színpadot kedvelt kollégáival, barátaival. Most az is kiderült, hogy kik lesznek a sztárfellépők a nagyszabású koncerten. Az énekes ráadásul duplázni fog!
Néhány hete még az egész ország aggódott a Kossuth-díjas énekes, dalszövegíró, basszusgitáros egészségéért. Ám a jelek szerint a gyógyulása gyors és eredményes. Nemrég már láthattuk is a színpadon, s már gőzerővel készül az év végi nagyszabású koncertre − vagyis koncertekre. December 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film fiatal főszereplőit, a Kuplung zenekart, valamint Törőcsik Franciskát, Kovács Harmatot, Márkus Lucát látja vendégül a színpadon. Előtte lévő nap pedig legendás zenészként elkönyvelt barátaival lép színpadra. Csütörtök délben az ő kilétükről is lerántották a leplet!
Demjén Ferenc koncertjén nem kisebb nevek lépnek fel, mint: Presser Gábor, Zorán és Charlie! Igazi mesterhármas teszi tehát még felejthetetlenebbé a Demjén-rajongók koncertélményét.
A kommentszekció persze rögtön felrobbant, mindenkinek leesett az álla az impozáns felhozataltól, persze volt, aki elismerte, így is, úgy is ott a helye a koncerten.
„Nekem kb. tök mindegy már megvettem a jegyet! Ja és imádom a Demjén-dalokat!” − lelkesedett egyikük.
„Örülünk a barátoknak, de természetesen Demjén Ferenc miatt érkezünk” − örvendett egy másik.
„Köszönöm szépen, Demjén Ferencnek pedig ķívánok jó egészséget, fizikai erőt, és lelkes közönséget a fellépésen. Bár csak ott lehetnék én is” − írt egy újabb, aki csak lélekben lesz ott az imádott ikon fellépésén.
