Felhúzott felsővel mutatta meg Dávid Petra, tesz a céljaiért

Dávid Petra, a Házasság első látásra korábbi szereplője Instagramra töltött fel egy képet, és a leírásában motiválja követőit.

Dávid Petra egy percig sem panaszkodhat alakjára, de sokat is tesz érte. Azonban nem mindig motivált, de igyekszik mindennap tenni a céljáért. Fotó: Bors

Dávid Petra szerint nem az visz minket előre, ha mindig motiváltak vagyunk

A közösségi médiában gyakran látunk tökéletes edzéseket, mosolygós arcokat és motiváló idézeteket – ám a valóság sokszor ennél azért árnyaltabb. Dávid Petra, aki személyi edzőként segít, legutóbbi Instagram-bejegyzésében éppen erre hívta fel a figyelmet: nem mindig könnyű, és nem is mindig van kedve az embernek az edzéshez.

„Nem minden nap van kedvem edzeni. De minden nap teszek a célomért” – írja Petra, aki követőinek ad inspirációt nemcsak a sport, hanem a tudatos életmód terén is. Bejegyzésében őszintén beszél arról, hogy a motiváció nem állandó, és nem várhatjuk el magunktól, hogy minden nap tele legyünk lelkesedéssel. Úgy gondolja ugyanakkor, hogy a siker ebben rejlik:

Ha csak akkor tennél magadért, amikor kedved van, sosem jutnál előre.

- írja. Mint megjegyezte, a fejlődés ott kezdődik, amikor a kifogásokat félrerakjuk, és egyszerűen csak… megcsináljuk. A bejegyzés végén pedig arra emlékezteti követőit, hogy minden apró lépés számít: „Mert minden egyes edzés közelebb visz ahhoz, aki lenni akarsz. Ne felejtsd, ha nekem sikerült, neked is fog!”

