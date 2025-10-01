Dávid Petra megint padlóra került: „Nehezen bírom már”

Dávid Petra személyi edzőként pontosan tudta, hogy mire vállalkozik, amikor újfent versenyzésre adta a fejét. A nehézségek ellenére belevágott és az alig hathetes felkészülést sikeresen abszolválta. Az első versenyről éremmel tért haza, azóta viszont folyamatosan színpadkészen kell tartania magát, ami őrületes mentális fókuszt igényel.

Dávid Petra nyár elején kezdett felkészülni a fitnesz versenyekre (Fotó: Dávid Petra)

„Muszáj volt kényszerpihenőre mennem”

Hogy Dávid Petra hány éves szakmai múlttal rendelkezik, az számára is megdöbbentő, hiszen élettörténete és nagy fogyása több mint tíz évvel ezelőttre nyúlik vissza. Bár merész kijelentés lenne azt állítani, hogy könnyűszerrel fel lehet készülni egy fitnesz versenyre, Petra nyáron úgy fogalmazott, hogy nem a diétától és az edzéstől fél, hanem attól, hogy érem nélkül kell hazatérnie. Erre persze nem került sor, hiszen az augusztusi megmérettetésen nem kevesebb mint öt éremmel lett gazdagabb. Ezzel azonban még közel sincs vége, a célkitűzések között szerepelt egy Ausztria Kupa, egy dubaji világbajnokság és a magyar bajnokság is, előbbi azonban most úgy tűnik, hogy veszélybe került.

Az IFBB-n, vagyis a Fitnesz- és Testépítő Szakszövetségen, hogy kimehetek-e a dubaji versenyre, mert a magyar bajnoksággal kell kvalifikálni és az egy héttel a dubaji verseny után lenne csak. Így ez most nem rajtam múlik, pedig nagyon készültem már rá

- kezdi Petra, majd hozzátette, hogy a hónapokon át tartó felkészülési időszak egyik kritikus fázisához érkezett.

Mélyponton vagyok nagyon, mert iszonyatosan nehéz folyamatosan fizikálisan és mentálisan is egyaránt uralni a helyzetet, ezért most három nap kényszerpihenőre írtam ki magam, mert most valahogy nagyon sok lett ez a mókuskerék. Nyár óta van egy súlyos mellizom gyulladásom, kimerültek az izmaim, a szalagjaim, egész egyszerűen most okosabb döntésnek bizonyult, hogy néhány nap pihenőre menjek. Tervezem, hogy utána viszont Főnix madárként kapok majd új erőre és térek vissza a kitűzött célhoz vezető útra, bár hozzáteszem, hogy a bizonytalansági faktor nagyon le tud húzni.

- vallott a Borsnak a személyi edző.