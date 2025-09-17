Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Bebe nagy bejelentést tett: Már a dátum is megvan

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 13:30
A Melody Maker énekese nem titkolja tovább. Bebe kapcsolata a jövő hónapban újabb szintet lép.
Abebe Dániel Bebe élete úgy tűnik, most teljesedett ki igazán: a családi élete harmonikus, a szerelme stabil, a zenei karrierje pedig új lendületet kapott. Az énekes mind a magánéletben, mind a színpadon megtalálta azt a fajta egyensúlyt, amire régóta vágyott. A hétköznapok boldogságát nemcsak párjával, hanem  négylábú családtagokkal is megosztják, miközben a zenei munkái szinte megállás nélkül pörögnek.

Bebe
Bebe párja remekül kijön az énekes kutyusaival is (Fotó: Szabolcs László)

Bebe énekesként és a szerelemben is sikeres jelenleg

„Most szoktattuk be a harmadik gyereket, most lett egész a család” – kezdte nevetve lapunknak, amikor egyik kutyájukra terelődött a szó. Úgy érzi, ettől vált igazán kerek egésszé az otthoni élet. A párkapcsolata is új fejezethez érkezett, hiszen szinte teljesen összeköltöztek párjával: 

90 százalékban együtt lakunk. A jövő hónapban véglegesítjük

– árulta el, hogy hamarosan hivatalosan is egy háztartásban folytatják az életüket.

Abebe Dániel párja rácáfolt a sztereotípiára

A kapcsolat mélységét jól mutatja, hogy Bebe mennyire különlegesnek érzi ezt a szerelmet:

 „Nem volt olyan párom, akivel ennyire hasonlítottunk volna egymásra. Sokáig nem hittem ebben, lévén, hogy ha a két ember egyforma, nem lehet továbbfejlődni a kapcsolatban. Ez megdőlni látszik, mert kimondatlanul is tudjuk egymás gondolatait” – fogalmazott a Melody Maker énekese.

Végre önmaga lehet szerelme mellett

Természetesen tökéletes kapcsolat nincs, náluk is akadnak viták, de ezt inkább erőforrásként élik meg: „Vannak különbségek is, nem klónozások eredménye a történet. Olykor vitázunk, de ezáltal csiszolódunk össze” – vallotta be, majd hozzátette, hogy az igazi harmóniát az adja, hogy nem kell szerepet játszania: „Önmagam lehetek mellette, egy picit sem kell viselkednem. Azt látjuk, aki a másik valójában”.

A boldogság titka az is, hogy szinte minden percüket együtt töltik, de ez sem jelent problémát: „Az én párom nagyon eklektikusan dolgozik, kvázi 0-24-ben együtt vagyunk. De egyáltalán nem megterhelő, sőt, nagyon jól kijövünk” – mondta a Borsnak Bebe.

Bebe
Bebe zenei karrierje is szépen alakul (Fotó: Vendel Lajos)

Abebe Dániel bandája is dübörög, tele a naptár

A szakmai oldal közben ugyanolyan pörgős, mint a magánélet. Az énekes szerint az év végi hajrá már kicsit fárasztó, de inkább büszkén beszél róla: „Egyfolytában megyünk, kicsit kezdek megroggyanni így év végén, de ez inkább dicsekvés, mint panaszkodás. Csináljuk közben a következő dalt” – mesélte Abebe Dániel énekesi terveiről. Nemcsak a Melody Makerrel lép fel rendszeresen, hanem végre saját projektjét is elindította, ami régi álma volt.

Úgy tűnik, Bebe életében most valóban minden a helyére került. A családi boldogság, a szerelem és a zenei sikerek egymást erősítve teszik teljessé a mindennapokat. Láthatóan sugárzik belőle az elégedettség, és nem titkolja: ez az időszak az örömről, a megújulásról és az alkotásról szól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
