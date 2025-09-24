Jákob Zoli helyett Bebe oldalán találta meg a boldogságot A Nagy Ő sztárja

A Back II Black énekese, Bebe néhány napja mesélt arról először, hogy már fél éve annak, hogy újra foglalt a szíve. Kedvese kilétét azonban mindeddig titokban tartotta, de azt elmesélte, egy forgatásnak köszönhetően ismerkedtek meg. Most pedig végre kamerák előtt is megmutatta szerelmét, aki nem más mint A Nagy Ő 6. évadának egyik versenyzője. De mi köze a kapcsolatukhoz Miló Vikinek? Most eláruljuk.

Nagy Ő Edina Bebe oldalán találta meg a boldogságot, Jákob Zoli már a múlté (Fotó: Markovics Gábor)

A Nagy Ő Edina számára nem hozta meg a várva várt boldogságot, hiszen Jákob Zolival végül nem találtak egymásra, de nem sokkal később betoppant az életébe Abebe Dániel, azaz Bebe. A szerelmesek még csak fél éve alkotnak egy párt, de úgy érzik, ez az a kapcsolat, amire mindketten vártak. Most a Tények Plusz kamerái előtt meséltek a részletekről.

Mellette ténylegesen az lehetek, aki vagyok, nincsenek játszmák, mindenki azt mondja, amit gondol, ami nekem egy hatalmas öröm. A másik legfontosabb pedig, hogy elvisel engem

– kezdte nevetve Bebe.

„Hangosak vagyunk, mert olaszosan élünk, de ez nem a veszekedések miatt van, mi maximum megsértődünk egymásra” – tette hozzá viccelődve Edina.

Bebe párja kezdeményezte az ismerkedést

A pár története cseppet sem szokványosan kezdődött, ugyanis Edina a Mokkában látta meg, hogy Bebe feleséget keres, hiszen családra vágyik, és úgy döntött „jelentkezik”.

Én ezt komolyan gondoltam. Anyu ott ült mellettem, és mondtam, hogy írok is neki, hogy vegyen el feleségül. Annyira kereste a feleségét, én meg az uramat, úgyhogy kétszer is írtam neki. Másodszorra persze már lejjebb adtam, csak annyit mondtam, hogy vigyen el randizni

– mesélte nevetve a TV2 sztárja.

„Ő is bolond mint én, úgyhogy nem kell megjátszanom magam, nincsenek tipikus klisék, hogy az elején valaki teszi a szépet, de utána kiderülnek a problémák, hanem egyszerűen olyanok vagyunk, amilyenek” – mondta.

Bebe fél év után, a Tények Plusznak mutatta meg először szerelmét, Edinát (Fotó: TV2)

Miló Viki egyengette Bebe és Edina életét

Az is kiderült, hogy nemcsak a Melody Makers zenekar énekese, de Edina is jó viszonyban van Miló Vikivel, aki úgy döntött a szárnyai alá veszi a magányos lelkeket.

Elkezdtem duruzsolni Edinának Bebéről, Bebének Edináról, mert kitaláltam, hogy milyen jó párt alkotnának együtt. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a két ilyen közeli barátom együtt van, remélem össze is kötik az életüket és akár még babájuk is lesz

– árulta el Viki.

Ez persze még a jövő zenéje, de a boldogságukat elnézve még az is lehet, hogy a közeljövőé.