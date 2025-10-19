Bárdosi Sándor a Magyar Honvédségről: „Hatalmas a különbség...”

Ott voltunk, amikor 2025 januárjában az olimpiai ezüstérmes birkózó megkezdte az alapkiképzését és ott voltunk most is, amikor Bárdosi Sándor már a folyamat vége felé járva megjelent a Mária Terézia-laktanyában, hogy bajtársaival együtt ünnepelje meg a tényt, hogy immáron 7 ezer területvédelmi tartalékos katona áll készen arra, hogy szolgálja a hazát. Bárdosi Sándor számára egyébként nem idegen a mundér, hiszen a rendszerváltás utáni első időkben leszolgálta a maga idejét, mint honvéd. Hogy mennyire más idők jártak akkoriban, arról a sportoló mesélt a Borsnak.
„Területvédelmi tartalékos vagyok, bár még nem végeztem el teljesen az alapkiképzést, vagyis folyamatban van. „Ezerkilencszáz roppant régen” egy éven át voltam katona, vagyis anno leszolgáltam a magam idejét. Vezetékes távbeszélőként szolgáltam a híradós században, de ez most nagyon más.
Én már éppen nem a Néphadseregben voltam, hiszen a rendszerváltás után vonultam be, de az a sereg még nem sokban különbözött az „átkosban” megszokott rendszertől”
– idézte fel sorkatonai emlékeit Bárdosi Sándor, aki habitusánál fogva, nem volt épp a feljebbjárói kedvence akkoriban.
„Volt részem a köznyelvben csak „szívatásként” elhíresült bánásmódban, amit annak köszönhettem, hogy elég nagy a pofám, de ezt mindenki tudja. Estére mindig megnyertem a folyosót és a WC-t, vagyis mindent én takarítottam. Szerencsére sok barátom volt, így jutott időm aludni, mivel jöttek és segítettek nekem. Ha nem így tesznek, minden nap hajnalig sikálhattam volna fogkefével a padló fugáit” – nevetett Bárdosi Sándor, akivel a laktanya alakulóterén beszélgettünk, hiszen maga is részese volt annak a területvédelmi tartalékos csapatnak, akik egy madártávlatból jól látható, 7000-es számot formáltak meg vezényszóra, alig pár pillanat alatt.
Ebből a fegyelmezetten végrehajtott alakzatból is kitűnik, hogy a Magyar Honvédség hatalmas fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben, ahogyan az is, hogy a morál is rengeteget javult, hiszen a jelenlévők, csupa elszánt tekintetű, ugyanakkor mosolygó tartalékos katonát láttak.
De térjünk vissza Bárdosi Sándorhoz, aki őszintén hálás a Magyar Honvédségnek, hiszen az elmúlt hónapok során számos, hasznos tudás birtokába került a kiképzése során. „A mai Magyar Honvédség és az akkori idők között hatalmas a különbség. Anno megtanultam felmosni és befogni a számat és „alakizni”. Más haszna nem nagyon volt a történetnek.
Szemben a mostani alapkiképzéssel, ahol megtanultunk térképet olvasni, navigálni és a helymeghatározásban is otthon vagyok.
Rengeteg mindent tanultam, tanultunk az elmúlt időszakban. Sok gyakorlati és hasznos tudásra tettünk szert mi hétezren, akik eddig jelentkeztünk tartalékos állományba. Azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes részt venni egy alapkiképzésben, mert remek dolog tisztában lenni azokkal a dolgokkal, amiket a seregben megtanítanak” – tette hozzá a világ- és Európa-bajnok birkózó, aki bízik benne, hogy a jövőben is sokan követik majd a példáját és jelentkeznek a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos kiképzésére.
