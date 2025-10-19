Bárdosi Sándor a Magyar Honvédségről: „Hatalmas a különbség...”

Ott voltunk, amikor 2025 januárjában az olimpiai ezüstérmes birkózó megkezdte az alapkiképzését és ott voltunk most is, amikor Bárdosi Sándor már a folyamat vége felé járva megjelent a Mária Terézia-laktanyában, hogy bajtársaival együtt ünnepelje meg a tényt, hogy immáron 7 ezer területvédelmi tartalékos katona áll készen arra, hogy szolgálja a hazát. Bárdosi Sándor számára egyébként nem idegen a mundér, hiszen a rendszerváltás utáni első időkben leszolgálta a maga idejét, mint honvéd. Hogy mennyire más idők jártak akkoriban, arról a sportoló mesélt a Borsnak.

Bárdosi Sándor is tagja annak a 7 ezer területvédelmi tartalékosnak, akik eddig jelentkeztek a Magyar Honvédség kiképzésére (Fotó: Bors)

Bárdosi Sándor: „A rendszerváltás után vonultam be...”

„Területvédelmi tartalékos vagyok, bár még nem végeztem el teljesen az alapkiképzést, vagyis folyamatban van. „Ezerkilencszáz roppant régen” egy éven át voltam katona, vagyis anno leszolgáltam a magam idejét. Vezetékes távbeszélőként szolgáltam a híradós században, de ez most nagyon más.

Én már éppen nem a Néphadseregben voltam, hiszen a rendszerváltás után vonultam be, de az a sereg még nem sokban különbözött az „átkosban” megszokott rendszertől”

– idézte fel sorkatonai emlékeit Bárdosi Sándor, aki habitusánál fogva, nem volt épp a feljebbjárói kedvence akkoriban.

„Volt részem a köznyelvben csak „szívatásként” elhíresült bánásmódban, amit annak köszönhettem, hogy elég nagy a pofám, de ezt mindenki tudja. Estére mindig megnyertem a folyosót és a WC-t, vagyis mindent én takarítottam. Szerencsére sok barátom volt, így jutott időm aludni, mivel jöttek és segítettek nekem. Ha nem így tesznek, minden nap hajnalig sikálhattam volna fogkefével a padló fugáit” – nevetett Bárdosi Sándor, akivel a laktanya alakulóterén beszélgettünk, hiszen maga is részese volt annak a területvédelmi tartalékos csapatnak, akik egy madártávlatból jól látható, 7000-es számot formáltak meg vezényszóra, alig pár pillanat alatt.

Ebből a fegyelmezetten végrehajtott alakzatból is kitűnik, hogy a Magyar Honvédség hatalmas fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben, ahogyan az is, hogy a morál is rengeteget javult, hiszen a jelenlévők, csupa elszánt tekintetű, ugyanakkor mosolygó tartalékos katonát láttak.