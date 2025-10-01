Kiderült a titok: Curtis Tallós Ritának mondta el először, hogy el akarja venni Judie-t

Minden Ázsia Expressz évad egyik, ha nem a legizgalmasabb adása az, amikor eljön a párcsere ideje és Ördög Nóra összekeveri a hetek óta együtt küzdő játékos párokat. Amikor Tallós Rita megtudja, hogy Curtis párja lesz a következő, 24 órára, őszintén megrémül és lélekben felkészül a legrosszabbra, hiszen a rapper élősködőként próbál meg minél több medált megszerezni tőle, miközben azt a feladatot kapja, hogy amiben csak tudja, hátráltassa ideiglenes partnerét. Hogy kettejük párosa végül mire is jut egymással, az kiderül az Ázsia Expressz 2025 keddi adásából 19:45-től. Ugyanakkor a Bors olvasói, most első kézből tudhatják meg, hogy milyen sorsdöntő és érzelmes beszélgetés alakult ki kettejük között. Curtis a Borsnak elárulta, mi történt azután, hogy rájuk esteledett és…

Tallós Rita tudta meg először, hogy Curtis felesége lesz Judie a műsor után (Fotó: TV2)

Curtis: „Mesélt nekem a párjáról, aki nem sokkal korábban hunyt el”

„Egészen érdekesen alakult az az este, amit Tallós Ritával töltöttünk kettesben. Nem voltunk teljesen idegenek egymás számára, hiszen korábban egy műsor kapcsán már találkoztunk, de azt sem mondhatnám, hogy szoros volt a kapcsolatunk. Napközben én el voltam foglalva azzal, hogy megpróbáljak neki keresztbe tenni, ő pedig igyekezett haladni, így nyilván nem sokat beszéltünk. Este viszont tényleg mély beszélgetésbe bonyolódtunk. Mesélt nekem a párjáról, aki nem sokkal korábban hunyt el. Így derült ki, hogy Gábor is szenvedélyesen szeretett szivarozni, csakúgy, mint én. Amikor elmondtam Ritának, hogy éppen egy szivarszobát tervezek a házunkba, de nem találok olyan komplett berendezést, amilyet elképzeltem, ő felajánlotta, hogy nézzem meg a náluk, kihasználatlanul álló helységet - kezdte lapunknak Széki Attila Curtis.

A helyzet pedig az, hogy ma már nálunk van minden berendezési tárgy, amit egykor Rita férje használt a ”férfibarlangjában”

– folytatta a rapper, aki hatalmas becsben tartja a különleges bútorokat és kiegészítőket. „Hihetetlenül jó hangulata van a szivarszobának. Igazi menedék lett számomra. Ott írom a dalokat és ott tartom a zenei relikviáimat is” – tette hozzá.