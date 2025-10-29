„Én nem fogom tagadni…” – az Ázsia Expressz sztárja súlyos függőségéről vallott

Az Ázsia Expressz sztárja, Nemazalány Sofi (polgári nevén Ádám Szófia) a műsor után komoly döntéseket hozott az életében. Nemcsak párkapcsolatának vetett véget Németh Vinivel, akivel éveken át alkotott egy párt, hanem egy másik, talán még nehezebb dolognak is búcsút intett: egy káros szenvedélyének. A fiatal énekesnő elárulta, hogy a reality után teljesen új élet kezdődött számára, és most először érzi igazán, hogy jó úton jár.

Ázsia Expressz Szófia Német Vinivel a műsor után szakítottak, közös megegyezés alapján (Fotó: Nagyházi Dávid)

Ázsia Expressz után gyökeresen megváltozott minden

Sofi miután belecsöppent a zenei világ forgatagába, bulikba, zenélésbe, pezsgésbe, fokozatosan bekúszott az alkoholfogyasztás is: „Meginni, szórakozni ez volt velejáró”.

Én nem fogom tagadni. Amint beindult ez a zenei dolog, már ott megtapasztaltam azt, hogy milyen bulizni, iszogatni, akár fellépésen, akár csak úgy magamtól. Ha tudtam, hogy megyünk bulizni, akkor sokat iszogattunk, szerettünk elfogyasztani, amit kellett. Lehet, hogy menő, meg jó volt, de eljött az a szint, amikor már tudod, úgy lerészegedtünk, hogy az már gáz. És egy nőnek szerintem nem szép, hogyha nagyon túl issza magát.

Ám egy ponton felismerte, hogy túl sok az éjszakai részegség, a szégyen és a másnapos állapot. Idén június 26-án születésnapján hozta meg a döntést...

Innentől felkelek és járok

– emlékezett vissza a döntése pillanatára, azóta pedig nem iszik.

Sofi nem állítja, hogy alkoholista lett volna, csak azt, hogy gyakran „túlzásba vitte”, és aznap reggel, amikor belenézett a tükörbe, rájött: nem akarja ezt folytatni.

Ázsia Expressz 2025 után Szófia a karrierjére koncentrál és félretette a káros szenvedélyeit (Fotó: Nagyházi Dávid)

Két hónap tisztaság és a változás hatásai

Két hónap telt el az alkoholmentesség döntése óta, amire korábban nem volt példa. Elmondása szerint nem csak a pia tűnt el az életéből: lemondott más káros szokásokról is.

Így, hogy nem iszom, sokkal jobban érzem magam, sokkal több energiám van, tiszta az agyam, és nincs az az érzés bennem, hogy félek.

Mindez nem csupán egészségi állapota miatt fontos, hanem szellemi-lelki értelemben is felszabadító élmény.

Az interjúban azt is felidézte, hogy számára egyáltalán nem nehéz résztvenni rendezvényeken vagy bulikban. A társaságban például – ha mások alkoholt kínálnak – azonnal nemet tud mondani.

Én most nemrég voltam egyébként az Ázsia buliba, vagy járok szülinapokra, és egyszerűen ott is van alkohol, ezt nem lehet kikerülni. Akármikor lenne rá lehetőségem, hogy igyak. Csak egyszerűen annyira berögzült a fejembe az, hogy NEM. Ha megszagolom a piát, esküszöm egyből elkezdek pánikolni.

Ennek ellenére továbbra is szórakozik, jár eseményekre, bulikra, csak immár józanul. Azt vallja: