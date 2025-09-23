„Volt, hogy inkább nem ettem” - Brutálisan lefogyott az Ázsia Expressz sztárja

Javában zajlik a TV2 kaland-realityje, az Ázsia Expressz 6. évada, amelynek legújabb helyszíne Indonézia. A frissen érkezett páros, Kútvölgyi Sára és Galambos Boglárka a kezdeti feszültségek ellenére is igyekeznek behozni a lemaradásukat, habár ehhez nem járult hozzá pozitívan a lányok kimerültségből fakadó heves konfliktusa.

Kútvölgyi Sára Galambos Bogi oldalán versenyzett az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)

Kútvölgyi Sárának betegen kellett versenyeznie az Ázsia Expresszben

Sára most őszintén vallott arról Instagram-oldalán, hogy milyen elképesztő nehézségekkel kellett szembenéznie az Ázsia Expressz forgatásán autoimmun betegként. Az énekesnő számára az igazi kihívást nem a forróság vagy a fárasztó játékok, hanem a táplálkozás jelentette, hiszen a diétás étkezést a forgatások során szinte lehetetlen feladat volt megoldani.

A legnehezebb része az Ázsiának az étkezés volt. Nekünk ott magunknak kell szereznünk ételt, nincs pénz, és általában akkor kapsz enni, ha esténként bekéredzkedsz egy családhoz és ők főznek rád. Csak ugye én azt nem ehettem meg, vagy nem mertem megenni, mert nem tudtam, mi van benne

- mesélte Sára, aki cöliákiásként különösen nehéz helyzetbe került.

Ha egy kicsi lisztet is eszek, akkor nekem annyi.

– a lisztérzékenységben szenvedő lánynak különösen kellett figyelnie az ételek tartalmára, mivel súlyos tápanyag-felszívódási problémákat okoz, ha akár kis mértékben is liszt kerül a szervezetébe.

Kútvölgyi Sára belefogyott a forgatásba

Pethő Brúnó egykori barátnője elmondta, hogy a helyi ételek összetételét nem ismerve gyakran inkább éhezett és egy falatot sem evett, minthogy kockáztassa az egészségét: „Sokszor volt, hogy inkább nem ettem.” Árulta el, majd hozzátette, hogy előfordult, hogy napokig csak egy almán élt.

A forgatás végére Sára drámaian lefogyott: mindössze 45 kilóval tért haza. A súlyvesztés nem csak a fizikai erejét vette el, hanem a mentális állóképességét is próbára tette „Ez nagyon nehéz volt számomra, nagyon elment az energiám, nem volt bennem semmi erő, mert nem volt bennem semmi táplálék.”

A megpróbáltatások ellenére Sára kitartott, és rávilágított a verseny kihívásaira és az egészség fontosságára. Ez a történet jól mutatja, hogy ami a nézőknek csupán egy izgalmas játék, az a szereplők számára valóságos fizikai és lelki megpróbáltatás.