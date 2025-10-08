23 év házasság és 2 gyerek után itt a vége: teljes titokban elvált az Ázsia Expressz sztárja

Fodor Rajmund neve a sportrajongók mellett a tévénézőknek sem ismeretlen, hiszen jelenleg az Ázsia Expressz hatodik évadában látható Ungvári Miklóssal.
Párosuk már a top 4-be is bejutott a 20 millió forintos fődíjért folytatott versenyben. Az Exatlon első szériájából is ismert kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó neve azonban most nem nem kiváló sportteljesítménye miatt került a címlapokra, hanem magánélete miatt.
Sajtóinformációk szerint ugyanis több mint két évtized után elváltak feleségével, Fonyódi Bernadett-tel. Fonyódi – Esztergályos Cecília férjének, Fonyódi Péternek a lánya – és Fodor Rajmund 23 éve alkotott egy párt. A házasságukból két gyermek is született: a lányuk, Nadin 20, a fiuk, Damian már 15 éves.
Lapinformációk szerint azonban hiába próbálták megmenteni kapcsolatukat, nem sikert és egy évvel ezelőtt titokban elváltak.
