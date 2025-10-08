Pikáns: a titokban elvált Fodor Rajmund az Ázsia Expressz szexi versenyzőjével jött össze

A vízilabda aranycsapatának tagjaként jól ismeri a rivaldafényt az Ázsia Expressz sztárja. De arra bizonyára nem számított Fodor Rajmund, hogy magánéletével kerül az újságok címlapjára. Nem véletlen, hogy a korábbi élsportoló válása is a legnagyobb titokban zajlott.
Az olimpikon válása okozta hullámok nem csitulnak, és ebben a vízben most biztosan nem érzi magát komfortosan a kétszeres olimpiai bajnok. Fodor Rajmund, aki Ungvári Miklóssal bejutott a legjobb három páros közé az Ázsia Expressz 2025-ös szériájában, ma reggel azzal szembesült, hogy a válásáról szólnak a hírek, vele van tele a sajtó. A vízilabdázó 23 éve ismerkedett meg Fonyódi Bernadett-tel, húsz évig voltak házasok, két gyermekük született, Nadin 19, Damian 15 éves.
De hiába a gyerekek, hiába a közös évek, a rengeteg közös emlék, valami visszavonhatatlanul tönkrement köztük, mert egy évvel ezelőtt a legnagyobb titokban elváltak.
A Redditre pár napja került ki egy poszt Fodor Rajmund feleségéről, szerelmi életével kapcsolatban, ahol nemcsak a válásáról írnak, hanem arról is, hogy a sportoló új párja, aki sportjogász, nem rejtegeti kapcsolatukat, sőt, valójában kicsit túltolja érzelmeit, mert Instagram-oldalán szinte csak és kizárólag Rajmunddal kapcsolatos posztok láthatók, olvashatók – miközben a sportoló nem vállalta fel a közösségi médiában az új párját.
Viszont nem ez a kapcsolat az egyedüli, amiben Fodornak része van a válása óta. A Bors információ szerint Fodor Rajmund az Ázsia Expressz érzelmektől túlhevült forgatásán nagyon közeli kapcsolatba került az egyik roppant csinos ellenfelével, igaz, a jelek szerint csak futó viszonyba keveredtek... Pár hétig tartott mindössze a románc azt követően, hogy véget ért a TV2 sikerműsorának forgatása. Azóta pedig már, ahogy említettük, egy civil hölgy oldalán boldog Rajmund, még ha nem is nyilvánosan.
