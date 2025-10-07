Ördög Nóra bejelentése sokkolta az Ázsia Expressz párosait „Ez egy durva arculcsapás”

A kalandreality idei évadának végjátékához érkezve négy páros: Bódi Hunor és Megyer, Curtis és Barnai Judie, Tallós Rita és Barbinek Paula, valamint Fodor Rajmund és Ungvári Miklós harcol a 20 millió forintos fődíjért Balin. A versenyzők utolsó erőtartalékaikat élik fel, nem számítottak újabb váratlan fordulatra, az Ázsia Expressz műsorvezetőjének bejelentésére senki nem volt felkészülve.

Az újpesti rapper és felesége eddig elég magabiztosan vette az akadályokat a TV2 sikerműsorában. Az Ázsia Expressz utolsó versenyben maradt sztárpárja, Curtis és Judie örül, hogy bejutottak a legjobb négy közé, de mint a legtöbben, ők is az utolsó vésztartalékaikkal mennek előre. Így Ördög Nóra bejelentése őket is sokkolta.

A játéknak ezen a pontján már iszonyatosan fáradt voltam én is, Attila már két héttel előttem elfáradt, őt csak a szerelem hajtotta, miattam igyekezett összeszedni magát. Erre nem számítottunk, az, hogy szétválasztottak bennünket felért egy durva arculcsapással. Amikor már minden bajod van, tényleg azt sem tudod, honnan van még erőd menni tovább, amikor rástresszelsz, hogy bejutsz-e a döntőbe, akkor jött ez egy rémálom! Így is éltük meg, ott bolyongtam egy vadidegen, távoli országban egyedül, pénz, telefon és a szerelmem nélkül, Ati is nagyon aggódott értem!

– mondta a Borsnak Barnai Judit Judie.

Ez a joker játék volt Judie számára a legnehezebb (Fotó: TV2)

A rapper nehezebben vette az akadályokat

Az Ázsia Expressz 2025 szériában a rapper többször kiborult. Curtis lobbanékony természetét szerelme, Judie próbálta mindig féken tartani. A sikeres kosárlabdázó szerint jobb is, hogy csak idén mondtak igent a műsorra, amikor már öt éve együtt vannak és összecsiszolódtak, már tudta kezelni párja kiborulásait.

Tudtuk, hogy mire vállalkozunk, tudtuk, hogy kemény lesz, azt is tudtuk, hogy lesznek kiborulások. Nekünk összességében a stoppolással voltak gondjaink, az ment a legnehezebben. És van egy joker játék, ami nagyon megviselt, amit mai napig emlegetek, annyira kiborultam. Vastag Csabiékkal küzdöttünk, egy tutajon kellett evezni, kockákat vinni, majd egymásra rakni, többször beleestem a vízbe. Végül mi nyertünk, de az a küzdelem mindent kivett belőlem, nekem az volt a legnehezebb!