Ázsia Expressz: Ördög Nóra kimondta, ennek a párosnak mennie kell

A Bódi tesók a taktikának, míg Tallós Rita és Barbinek Paula a játék örömének szentelték az Ázsia Expressz döntője előtti napot. Így Ungvári Miklós és Fodor Rajmund számára a köztes megoldás maradt. Két esélyük kínálkozott. Vagy a feladatokban legyőzik az anya-lánya párost, vagy megpróbálják sebességben lenyomni a rohanó Bódi tesókat. Mivel a nap végére egyik sem jött össze a két világklasszis sportembernek, végül hét borítékkal érkeztek meg a befutóra. Bódi Megyer és Bódi Hunor csak egy játékban vettek részt, amikor is egy korábban kapott borítékot adtak át Unginak és Rajminak, így ők négy borítékkal álltak Ördög Nóra előtt a számadás pillanataiban. Tallós Rita és Barbinek Paula jól kufárkodtak az idejükkel és ügyesen is játszottak a nap folyamán, így ők megszabadultak három borítéktól is, amivel jelentősen megnövelték az esélyüket a döntőbe jutásra. Ezt a képet árnyalta kissé, hogy az elsőként befutó Bódi tesók, végül nekik adták azt a borítékot, amit a győzelmük okán passzolhattak le.

Tallós Rita alig akart hinni a fülének, amikor Ördög Nóra kimondta, ő és a léánya ott vannak az Ázsiua Expressz fináléjában (Fotó: TV2)

Az anya-lánya páros elsőként jutott be az Ázsia Expressz döntőjébe

Ördög Nóra végül megkezdte a borítékok bontogatását. Idegtépő percek következtek, hiszen párosok mindegyike reménykedett benne, hogy nem náluk maradt az üzenet, ami az Ázsia Expressz végét jelenthette számukra. Tallós Rita és Barbinek Paula lélegezhetett fel elsőként, hiszen a náluk lévő két boríték mindegyike veszélytelennek bizonyult.

„Soha nem szokott szerencsém lenni, úgyhogy én már beletörődtem, hogy mi megyünk haza.

Most úgy gondolom, hogy nagyon igazságos velünk a sors, mert az összes játékot végigjátszottuk. Valamit türelemmel és élvezettel, van amit kevésbé türelmesen. Úgy gondoltuk, hogy egyet sem hagyunk ki és ezt fönt díjazták” – mutatott az égiek felé Rita, akitől lánya vette át a szót. „Elképesztő, hogy mekkora szerencsénk lett. Nem is fogom fel. Most próbálom végiggondolni, hogy honnan fogom összekaparni az utolsó energiáimat, amennyi még van, hogy holnapra felszívjuk magunkat” – fogalmazott Paula, mielőtt Ördög Nóra folytatta a borítékok bontogatását.