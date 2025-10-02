"Kéne egy rendes pszichiátert keresni…" – Mi történik? A Bódi tesók legnagyobb traumájából űztek gúnyt Tallós Ritáék

Tény, hogy több irányból is meg lehet közelíteni a párosok között kialakult feszült helyzetet, de egy biztos: egy bántalmazott gyerek sok szempontból terhelt felnőtté válik. Talán abban is van valami, hogy nem lehet és nem feltétlen indokolt túl gyakran, egyfajta mentségként, vagy okként felhozni a gyermekkorban elszenvedett sérelmeket. Egy valami azonban biztosan nem szerencsés: nevetni valakin, aki kiáll ország-világ elé, és nyíltan elmondja, mi történt vele akkoriban, amikor még sem mentális, sem fizikai ereje nem volt, hogy megvédje magát. Az Ázsia Expressz gyakorta színtere olyan kitárulkozásoknak, melyekre sem a játékosok, sem a nézők nem számítanak, de csak ritkán válik kamerák előtt gúny tárgyává az, aki „kilép a fényre”. A Bódi tesókkal ez most megtörtént, még akkor is, ha azok, akik kioktatták, vagy kinevették őket, mindezt az indulataik és a játék hevében tették.
De mi is történt pontosan? Bódi Megyer és Bódi Hunor az Ázsia Expressz csütörtöki epizódjának elején visszautaltak az egy nappal korábbi eseményekre, amikor is szócsatába keveredtek Ungvári Miklóssal és Fodor Rajmunddal. A két olimpikon egyel erősebben reagált az ikrek felől érkező vélt vagy valós sérelmükre, amit Megyer és Hunor egyfajta fenyegetésként éltek meg. Ez pedig, felidézte bennük a gyermekkorukat… „Nem volt könnyű gyerekkorunk. Sokszor megijedtünk…
Amikor egy kicsi önbizalmat építettünk magunknak, akkor jött apánk és kaptunk tőle egyet, kettőt.
Szeretnénk ezeket a gyerekkori traumáinkat letenni és nem megijedni azoktól, akik az önbizalmunkat el akarják tőlünk venni. Úgyhogy Ungi, mi szeretnénk megmutatni, hogy méltó ellenfeleitek vagyunk. Nem fogunk megijedni attól, hogy ti erősebbek vagytok. Szeretnénk bebizonyítani, hogy mi ketten, ikertesóként képesek vagyunk akár a döntőig is eljutni és akár meg is nyerni az Ázsia Expresszt” – mondja az Ázsia Expressz csütörtöki adásának elején Bódi Hunor, aki ez után megneszeli, hogy Tallós Rita és Barbinek Paula leplezetlenül kuncogni kezdenek. „Nyugodtan, ott is nevessetek Paula! Az a vicces! Nem baj! Emberségből jeles…” - szúrja oda a két színésznőnek, akiket láthatóan őszintén meglep a felvetés, mivel ők egy korábban elhangzott poénon nevetnek, ami az olimpikonok irányából érkezik egy másik téma kapcsán. A Bódi tesók hiszik is nem is a magyarázatot, majd szót kap a megszólított kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, aki…
„Annyira már vannak felnőttek és nagyfiúk, hogy ebből az áldozati szerepkörből ki kellene bújni. Mindenkinek van gyerekkori traumája, nem csak nekik. Ezt és más dolgokat sokszor felhozni a nehéz gyerekkorukból… Persze ezeket mindenki sajnál, de mindenki hordoz magában hasonlókat. De nem vágnak föl vele, vagy nem bújnak mögé…” – fogalmaz Fodor Rajmund, akinek szavai, láthatóan fájdalmasan érintették Megyert és Hunort. Ugyanakkor nem csak bennük hagytak tüskét a történtek. Tallós Rita és Barbinek Paula is tovább cipelték az őket ért vádat és a nem éppen hízelgő jelzőt amit az ikrektől kaptak. Nem sokkal később ki is adták magukból a történtekhez kapcsolódó gondolataikat.
„Bódi tesók! Tudom, a gyerekkorotok volt a legnehezebb, de próbáljuk ki, hogy én mit tudok kihozni ebből a dologból! Kicsikéim, adok nektek még egy kis traumát. Jó?”
– mondja egy későbbi játék kapcsán Barbinek Paula, aki láthatóan remekül szórakozik miközben a Bódi tesóknak szánt bosszú szálait szövögeti. Erre kontráz rá Tallós Rita, aki egyenesen egy „jó tanácsot” címez Megyernek és Hunornak. „Nagyszerű ez a motivációs tréning, de szerintem nekik orvosra van szükségük. Isteni, hogy ez így megy nekik! Hurrá! Csak tényleg kéne egy rendes pszichiátert keresni…” – mondja az Ázsia Expressz kamerájába a színésznő. Innen nézve nehéz igazságot tenni, de ha nekünk nem is, talán a nézőknek sikerül. És hogy hová vezet a párosok között kirobbant új konfliktus, az is kiderül csütörtök este 19:45-től a TV2 képernyőjén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.