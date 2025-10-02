"Kéne egy rendes pszichiátert keresni…" – Mi történik? A Bódi tesók legnagyobb traumájából űztek gúnyt Tallós Ritáék

Tény, hogy több irányból is meg lehet közelíteni a párosok között kialakult feszült helyzetet, de egy biztos: egy bántalmazott gyerek sok szempontból terhelt felnőtté válik. Talán abban is van valami, hogy nem lehet és nem feltétlen indokolt túl gyakran, egyfajta mentségként, vagy okként felhozni a gyermekkorban elszenvedett sérelmeket. Egy valami azonban biztosan nem szerencsés: nevetni valakin, aki kiáll ország-világ elé, és nyíltan elmondja, mi történt vele akkoriban, amikor még sem mentális, sem fizikai ereje nem volt, hogy megvédje magát. Az Ázsia Expressz gyakorta színtere olyan kitárulkozásoknak, melyekre sem a játékosok, sem a nézők nem számítanak, de csak ritkán válik kamerák előtt gúny tárgyává az, aki „kilép a fényre”. A Bódi tesókkal ez most megtörtént, még akkor is, ha azok, akik kioktatták, vagy kinevették őket, mindezt az indulataik és a játék hevében tették.

Az Ázsia Expressz párosai egyként állnak bele a Bódi tesókba (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz traumákat idézett fel a Bódi tesókben

De mi is történt pontosan? Bódi Megyer és Bódi Hunor az Ázsia Expressz csütörtöki epizódjának elején visszautaltak az egy nappal korábbi eseményekre, amikor is szócsatába keveredtek Ungvári Miklóssal és Fodor Rajmunddal. A két olimpikon egyel erősebben reagált az ikrek felől érkező vélt vagy valós sérelmükre, amit Megyer és Hunor egyfajta fenyegetésként éltek meg. Ez pedig, felidézte bennük a gyermekkorukat… „Nem volt könnyű gyerekkorunk. Sokszor megijedtünk…

Amikor egy kicsi önbizalmat építettünk magunknak, akkor jött apánk és kaptunk tőle egyet, kettőt.

Szeretnénk ezeket a gyerekkori traumáinkat letenni és nem megijedni azoktól, akik az önbizalmunkat el akarják tőlünk venni. Úgyhogy Ungi, mi szeretnénk megmutatni, hogy méltó ellenfeleitek vagyunk. Nem fogunk megijedni attól, hogy ti erősebbek vagytok. Szeretnénk bebizonyítani, hogy mi ketten, ikertesóként képesek vagyunk akár a döntőig is eljutni és akár meg is nyerni az Ázsia Expresszt” – mondja az Ázsia Expressz csütörtöki adásának elején Bódi Hunor, aki ez után megneszeli, hogy Tallós Rita és Barbinek Paula leplezetlenül kuncogni kezdenek. „Nyugodtan, ott is nevessetek Paula! Az a vicces! Nem baj! Emberségből jeles…” - szúrja oda a két színésznőnek, akiket láthatóan őszintén meglep a felvetés, mivel ők egy korábban elhangzott poénon nevetnek, ami az olimpikonok irányából érkezik egy másik téma kapcsán. A Bódi tesók hiszik is nem is a magyarázatot, majd szót kap a megszólított kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, aki…