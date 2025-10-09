Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Nő a tét az Ázsia Expresszben, a döntő kapujában búcsúzik egy páros

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 16:50
A mai versenynapon minden összpontosul, amiről az Ázsia Expressz versenye szól.
A mai versenynapon minden összpontosul, amiről az Ázsia Expressz versenye szól: kitartás, taktika, ügyesség és szerencse. A három versenyben lévő pár 4-4-4 fekete borítékot kap induláskor Ördög Nórától, amelyeket a feladatok sikeres és gyors teljesítésével tudnak átadni ellenfelüknek. 

Ázsia Expressz
Ismét búcsúzik egy páros az Ázsia Expresszben /Fotó:  TV2

Nagyon nem mindegy, kinél mennyi boríték marad a nap végére, hiszen egy borítékban ott lapul a sorsdöntő üzenet: véget ért az Ázsia Expressz. A szerencsének köszönhetően persze az is lehet, hogy akinél egyetlen boríték marad csak, ő búcsúzik. Így egyetlen esetben biztos a döntőbe jutás, ha az egyik párosnak sikerül az összes borítékjától megszabadulni.


Addig is hoztunk néhány adás előtti videót az Ázsia Expresszből!

 



Ma este a Kísértés utolsó adásában minden kiderül!


Mindeközben elérkezett a Kísértés fináléja, ahol a párok ismét szemtől szemben állnak egymással. A tét óriási: most derül ki, ki hogyan élte meg a kísértésekkel teli napokat – és hogy maradt-e bármi a bizalomból.

Timi retteg attól, mit láthat Máté álomrandijáról, különösen, ahogyan Kasza Tibi felvezeti a jelenetet. Dávid pedig keserűen fogalmaz: Anitával közös álmaikból hamar rémálom lett.
 



 



Az este során a nézők végre választ kapnak minden kérdésre: kibírja-e a kapcsolat a próbát, vagy végleg külön utakra indulnak a párok?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
