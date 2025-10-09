Nő a tét az Ázsia Expresszben, a döntő kapujában búcsúzik egy páros

A mai versenynapon minden összpontosul, amiről az Ázsia Expressz versenye szól: kitartás, taktika, ügyesség és szerencse. A három versenyben lévő pár 4-4-4 fekete borítékot kap induláskor Ördög Nórától, amelyeket a feladatok sikeres és gyors teljesítésével tudnak átadni ellenfelüknek.

Ismét búcsúzik egy páros az Ázsia Expresszben /Fotó: TV2

Nagyon nem mindegy, kinél mennyi boríték marad a nap végére, hiszen egy borítékban ott lapul a sorsdöntő üzenet: véget ért az Ázsia Expressz. A szerencsének köszönhetően persze az is lehet, hogy akinél egyetlen boríték marad csak, ő búcsúzik. Így egyetlen esetben biztos a döntőbe jutás, ha az egyik párosnak sikerül az összes borítékjától megszabadulni.



Addig is hoztunk néhány adás előtti videót az Ázsia Expresszből!





Ma este a Kísértés utolsó adásában minden kiderül!



Mindeközben elérkezett a Kísértés fináléja, ahol a párok ismét szemtől szemben állnak egymással. A tét óriási: most derül ki, ki hogyan élte meg a kísértésekkel teli napokat – és hogy maradt-e bármi a bizalomból.



Timi retteg attól, mit láthat Máté álomrandijáról, különösen, ahogyan Kasza Tibi felvezeti a jelenetet. Dávid pedig keserűen fogalmaz: Anitával közös álmaikból hamar rémálom lett.













Az este során a nézők végre választ kapnak minden kérdésre: kibírja-e a kapcsolat a próbát, vagy végleg külön utakra indulnak a párok?