Megtörte a csendet Curtis: "Eddig tartott..."

Döntő hetéhez érkezett az Ázsia Expressz, amelynek tegnapi adásában kialakult a Top 3-as mezőny. A műsor szerdai adásának elején az is kiderült, melyik páros számára ért véget a hat hete tartó játék: ők pedigcurtis-judie" target="_blank"> Barnai Judit, Judie és Curtis voltak, akik azonban cseppet sem bizonyultak csalódottaknak, mi több, az adás levetítését követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a műsorban való szereplésükről.

Véget ért a játék Curtis és Judie számára / Fotó: TV2

Megszólalt a kiesést követően Curtis

Eddig tartott nekünk ez a hatalmas kaland… Hálásak vagyunk a csatornának és a műsorkészítőinek, hogy részesei lehettünk a műsornak amit soha nem fogunk elfelejteni. Külön köszönet NEKTEK! A tévénézőknek! A rajongóknak! A szurkolóknak akik napról napra szurkoltak nekünk és szorítottak értünk

- fejezte ki háláját a rapper Instagramon.

36 nap, 36 csodás nap az @azsiaexpressztv2 -el. Hoztam nektek egy pár szösszenetet Baliról, volt ott két napunk. Pihentünk, jókat ettünk és nagyon boldogok voltunk, megcsináltuk, amit elterveztünk. Nagyon fárasztó volt, de elképesztő élmény. Nagyon köszönjük a rengeteg üzenetet és kommentet nektek, hogy mennyire megszerettetek minket és szurkoltatok nekünk

- tette hozzá a saját közösségi oldalán Judie, az említett fotósorozat társaságában, amelyet rögtön egy dögös, bikinis felvétellel indított.