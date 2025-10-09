Megtörte a csendet Curtis: "Eddig tartott..."

Döntő hetéhez érkezett az Ázsia Expressz, amelynek tegnapi adásában kialakult a Top 3-as mezőny. A műsor szerdai adásának elején az is kiderült, melyik páros számára ért véget a hat hete tartó játék: ők pedigcurtis-judie" target="_blank"> Barnai Judit, Judie és Curtis voltak, akik azonban cseppet sem bizonyultak csalódottaknak, mi több, az adás levetítését követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a műsorban való szereplésükről.
Eddig tartott nekünk ez a hatalmas kaland… Hálásak vagyunk a csatornának és a műsorkészítőinek, hogy részesei lehettünk a műsornak amit soha nem fogunk elfelejteni. Külön köszönet NEKTEK! A tévénézőknek! A rajongóknak! A szurkolóknak akik napról napra szurkoltak nekünk és szorítottak értünk
- fejezte ki háláját a rapper Instagramon.
36 nap, 36 csodás nap az @azsiaexpressztv2 -el. Hoztam nektek egy pár szösszenetet Baliról, volt ott két napunk. Pihentünk, jókat ettünk és nagyon boldogok voltunk, megcsináltuk, amit elterveztünk. Nagyon fárasztó volt, de elképesztő élmény. Nagyon köszönjük a rengeteg üzenetet és kommentet nektek, hogy mennyire megszerettetek minket és szurkoltatok nekünk
- tette hozzá a saját közösségi oldalán Judie, az említett fotósorozat társaságában, amelyet rögtön egy dögös, bikinis felvétellel indított.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.