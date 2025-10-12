Nagy volt az izgalom: Igazoltatták az Ázsia Expressz győztes párosát

Az Ázsia Expressz idei versenyzői hazatérve sem hagyták, hogy véget érjen a kaland: a műsor lezárása után, amelyet a Bódi tesók (Bódi Hunor és Bódi Megyer) nyertek meg, hatalmas házibulit tartottak Magyarországon. A parti igazi záróakkordja volt az évadnak: a versenyzők nagy része megjelent, a hangulat felszabadult volt, és minden adott volt egy emlékezetes esthez – tánc, pingpong, poharazgatás és rengeteg nevetés. A házigazdák, Vastag Csaba és Vastagné Domján Evelin gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon éhen vagy szomjan: Evelin híres töltött káposztája például hatalmas sikert aratott a vendégek körében.

Az Ázsia Expressz győztesei idén a Bódi tesók lettek (Fotó: Bors)

Féktelen hangulat az Ázsia Expressz afterpartiján

Sofinak hála felkerült az Instagramra egy jól összevágott videó a buli legemlékezetesebb pillanatairól:

Ilyen volt tehát az Ázsia Expressz házibulija! Hatalmas köszönet Csabának és Evelinnek, hogy vendégül láttak minket, szuperül éreztük magunkat! Evelin, a töltött káposztád egyszerűen felejthetetlen volt! Nagyon örülök, hogy ilyen fantasztikus embereket ismerhettem meg. Köszi Ázsia Expressz, ezt az élményt sosem felejtem!

– írta a videóhoz a fiatal énekesnő. A bejegyzés rövid idő alatt rengeteg lájkot kapott, ám nem mindenki találta felhőtlenül jónak a látottakat. Vastagné Domján Evelin ugyanis kommentben reagált Sofi posztjára, és bár kedvesen kezdte, gyorsan egy kis őszinte kritikát is megfogalmazott: „Te egy angyal vagy, de ez a videó vállalhatatlan” – kommentelte nevetős emoji kíséretében.

Igazoltatták a Bódi tesókat

A videó legemlékezetesebb része mindenesetre egyértelműen az volt, amikor Németh Vini rendőrt játszva igazoltatta a Bódi tesókat: „Személyi igazolványt és lakcímkártyát szeretnék kérni az uraktól, illetve lesz egy drogteszt is” – mondta Vini játékosan, mire a Bódi fiúk egy papírlapot tartottak elé, és nevetve megkérdezték, hogy „Nincs véletlenül egy tollad, szívesen aláírnám neked”. A feszültségekkel teli verseny után végre mindenki felszabadultan tudta elengedni magát.

Életre szóló élménnyel gazdagodtak

Az Ázsia Expressz házibulija tehát méltó lezárása lett egy izgalmas évadnak: a Bódi tesók győzelme után mindenki megünnepelte a közös kaland végét, a humor és a barátság jegyében. Ezt alátámasztja, hogy bár hiába szakított azóta egy páros a való életben, Sofi és Vini a csapat kedvéért szívesen buliztak együtt, immáron barátként.