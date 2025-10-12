Nagy volt az izgalom: Igazoltatták az Ázsia Expressz győztes párosát

Az Ázsia Expressz idei versenyzői hazatérve sem hagyták, hogy véget érjen a kaland: a műsor lezárása után, amelyet a Bódi tesók (Bódi Hunor és Bódi Megyer) nyertek meg, hatalmas házibulit tartottak Magyarországon. A parti igazi záróakkordja volt az évadnak: a versenyzők nagy része megjelent, a hangulat felszabadult volt, és minden adott volt egy emlékezetes esthez – tánc, pingpong, poharazgatás és rengeteg nevetés. A házigazdák, Vastag Csaba és Vastagné Domján Evelin gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon éhen vagy szomjan: Evelin híres töltött káposztája például hatalmas sikert aratott a vendégek körében.
Sofinak hála felkerült az Instagramra egy jól összevágott videó a buli legemlékezetesebb pillanatairól:
Ilyen volt tehát az Ázsia Expressz házibulija! Hatalmas köszönet Csabának és Evelinnek, hogy vendégül láttak minket, szuperül éreztük magunkat! Evelin, a töltött káposztád egyszerűen felejthetetlen volt! Nagyon örülök, hogy ilyen fantasztikus embereket ismerhettem meg. Köszi Ázsia Expressz, ezt az élményt sosem felejtem!
– írta a videóhoz a fiatal énekesnő. A bejegyzés rövid idő alatt rengeteg lájkot kapott, ám nem mindenki találta felhőtlenül jónak a látottakat. Vastagné Domján Evelin ugyanis kommentben reagált Sofi posztjára, és bár kedvesen kezdte, gyorsan egy kis őszinte kritikát is megfogalmazott: „Te egy angyal vagy, de ez a videó vállalhatatlan” – kommentelte nevetős emoji kíséretében.
A videó legemlékezetesebb része mindenesetre egyértelműen az volt, amikor Németh Vini rendőrt játszva igazoltatta a Bódi tesókat: „Személyi igazolványt és lakcímkártyát szeretnék kérni az uraktól, illetve lesz egy drogteszt is” – mondta Vini játékosan, mire a Bódi fiúk egy papírlapot tartottak elé, és nevetve megkérdezték, hogy „Nincs véletlenül egy tollad, szívesen aláírnám neked”. A feszültségekkel teli verseny után végre mindenki felszabadultan tudta elengedni magát.
Az Ázsia Expressz házibulija tehát méltó lezárása lett egy izgalmas évadnak: a Bódi tesók győzelme után mindenki megünnepelte a közös kaland végét, a humor és a barátság jegyében. Ezt alátámasztja, hogy bár hiába szakított azóta egy páros a való életben, Sofi és Vini a csapat kedvéért szívesen buliztak együtt, immáron barátként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.