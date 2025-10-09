Árpa Attila feleségével közösen váltja valóra 30 éve dédelgetett álmát

Árpa Attila életében most új korszak kezdődik. A producer, színész és rendező úgy döntött, végre bepótolja azt, amire tavaly és idén nyáron sem jutott ideje: a nászutat. Október végén Hollywoodba utaznak feleségével, és nem is akárhogyan, hanem három „H” jegyében – Hollywood, Honeymoon és Halloween.

Árpa Attila felesége Czakó Alexandra is nagy rajongója Hollywoodnak (Fotó: Szabolcs László)

Árpa Attila Hollywoodba utazik feleségével nászútra

„Tavaly a forgatásaim és az elfoglaltságaim miatt nem tudtunk elmenni, idén nyáron szintúgy több különböző tévéműsorokon dolgoztam. Most kerül rá sor, a három H betűt kötjük össze: Hollywood, Honeymoon és Halloween” – mondta Attila a Borsnak, aki végre egy kis időt szán arra, hogy megálljon és élvezze a munkával teli évek után járó pihenést.

Hollywood mindig is különleges helyet foglalt el a szívében:

Már voltunk együtt Hollywoodban egyébként, ami életünk nyaralása volt. Ráadásul mindig össze lehet kötni munkával, mégis a filmvilág fővárosa. Vannak különböző castingok, meetingek, találkozók. Az ember próbálja, akárhogy is nézni, nem feladni a hollywoodi álmot, amit lassan harminc éve magammal hordok

– mesélte. Ez a mondat tökéletesen összefoglalja Árpa Attila lényét: az álmodozót, aki a realitás talaján áll, de sosem engedi el a vágyait.

Nem adta fel a hollywoodi álmait

Bár sokan a magyar filmezés és televíziózás egyik legmegosztóbb figurájaként emlegetik, vitathatatlan, hogy Attila életútja tele van szenvedéllyel, tehetséggel és kitartással. Producerként, íróként, rendezőként és színészként is maradandót alkotott, mindig a határokat feszegetve.

„Clint Eastwood 95 éves és még aktív, azt gondolom nem vagyok elkésve. Ridley Scott szintén tevékeny nyolcvan fölött” – árulta el bizakodva. Szavai mögött ott a hit, hogy az alkotás nem kor kérdése, hanem szenvedélyé. Árpa Attila számára a film nem csupán hivatás, hanem életforma, amiből sosem lehet kinőni.

Árpa Attila karrierje sokadvirágzását éli (Fotó: hot! magazin)

Nagy vágya ide eljutni

A hollywoodi nászút után sem tervezi, hogy lelassít, de most szeretne világot látni, inspirálódni és töltekezni: „Kuba, Kolumbia és Japán teljes mértékben kimaradt, oda nagyon szívesen elmennék, illetve Ausztráliába is. Ezen kívül, ami talán érdekes hely Camargue, Dél-Franciaországban, ahol állítólag flamingók és fehér lovak élnek vadon” – sorolta lelkesen.