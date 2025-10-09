Árpa Attila feleségével közösen váltja valóra 30 éve dédelgetett álmát

Árpa Attila életében most új korszak kezdődik. A producer, színész és rendező úgy döntött, végre bepótolja azt, amire tavaly és idén nyáron sem jutott ideje: a nászutat. Október végén Hollywoodba utaznak feleségével, és nem is akárhogyan, hanem három „H” jegyében – Hollywood, Honeymoon és Halloween.
„Tavaly a forgatásaim és az elfoglaltságaim miatt nem tudtunk elmenni, idén nyáron szintúgy több különböző tévéműsorokon dolgoztam. Most kerül rá sor, a három H betűt kötjük össze: Hollywood, Honeymoon és Halloween” – mondta Attila a Borsnak, aki végre egy kis időt szán arra, hogy megálljon és élvezze a munkával teli évek után járó pihenést.
Hollywood mindig is különleges helyet foglalt el a szívében:
Már voltunk együtt Hollywoodban egyébként, ami életünk nyaralása volt. Ráadásul mindig össze lehet kötni munkával, mégis a filmvilág fővárosa. Vannak különböző castingok, meetingek, találkozók. Az ember próbálja, akárhogy is nézni, nem feladni a hollywoodi álmot, amit lassan harminc éve magammal hordok
– mesélte. Ez a mondat tökéletesen összefoglalja Árpa Attila lényét: az álmodozót, aki a realitás talaján áll, de sosem engedi el a vágyait.
Bár sokan a magyar filmezés és televíziózás egyik legmegosztóbb figurájaként emlegetik, vitathatatlan, hogy Attila életútja tele van szenvedéllyel, tehetséggel és kitartással. Producerként, íróként, rendezőként és színészként is maradandót alkotott, mindig a határokat feszegetve.
„Clint Eastwood 95 éves és még aktív, azt gondolom nem vagyok elkésve. Ridley Scott szintén tevékeny nyolcvan fölött” – árulta el bizakodva. Szavai mögött ott a hit, hogy az alkotás nem kor kérdése, hanem szenvedélyé. Árpa Attila számára a film nem csupán hivatás, hanem életforma, amiből sosem lehet kinőni.
A hollywoodi nászút után sem tervezi, hogy lelassít, de most szeretne világot látni, inspirálódni és töltekezni: „Kuba, Kolumbia és Japán teljes mértékben kimaradt, oda nagyon szívesen elmennék, illetve Ausztráliába is. Ezen kívül, ami talán érdekes hely Camargue, Dél-Franciaországban, ahol állítólag flamingók és fehér lovak élnek vadon” – sorolta lelkesen.
Szavait hallgatva kiderül, hogy a természet iránt is mély tisztelettel viseltetik: „A természetvédelmi területről kevesen tudnak még, ami lehet, jót is tesz az élővilágnak, ezért csak óvatosan jegyzem meg, a végén a Bors megírja, és innentől kezdve búcsúzhatok tőle, mert az összes turista a hatására oda fog utazni” – viccelődött.
Ez a fajta humor, önirónia és életszeretet az, ami mindig is jellemezte Árpa Attilát. Bár mögötte van több évtized a hazai szórakoztatóipar élvonalában, még mindig ugyanazzal a lelkesedéssel beszél a filmről, az utazásról és az életről, mint egy pályakezdő álmodozó. Talán éppen ez az, ami miatt sosem lehet „elkésve” – mert amíg valaki hisz abban, amit csinál, addig a történet nem érhet véget.
