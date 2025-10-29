Fordulat történt az eltűnt Lovas Annabella ügyében: Megtalálhatták A Nagy Ő sztárját

Fordulat történt a sokáig eltűntként keresett Lovas Annabella ügyében! A lány neve A Nagy Ő korábbi évadából lehet ismerős sokaknak, hiszen ő volt az a bájos, tiszta tekintetű versenyző, aki majdnem elnyerte a kajakos Tóth Dávid szívét.
A sportoló végső választása azonban mégsem rá esett, végül Szalai Laura kapta az utolsó szál vörös rózsát, ám a reality-ből így is sokan emlékeznek Annabellára, aki a forgatást követően is aktív maradt a közösségi oldalakon. Legalábbis egy darabig. Hirtelen – a tavalyi évben – törölte magát minden felületről, még a TikTokról is, pedig népes követőtáborra tett szert.
Senki nem értette, hogy mi történt, egészen addig, míg kiderült, hogy a TV2 egykori sztárját daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták. A lány nem igazán beszélt erről, ami érthető, hiszen sokkolhatta a hír. Inkább befelé fordult és folytatta a világ felfedezését: járt Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is, ám a Kanári-szigetekről nem tért haza. 2024. november 29-én körözést adott ki a magyar és a spanyol rendőrség, miután Lovas Annabella eltűnt, ugyanis sem a családjával, sem pedig a barátaival nem kommunikált.
Tóth Dávid egykori randipartnerét égen-földön keresték már hetek óta, a spanyol hatóságok mellett még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy „persona vulnerable”, azaz „labilis személy”, ami mindenképpen aggasztó információ volt. Szerencsére azonban Annabella december 12-én épségben előkerült, egy Kanári-szigeteken lévő hotelben találtak rá, és még azoknak is üzent a hogylétéről, akik aggódtak érte.
„Persze nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem” – fogalmazott Nagy Ő Annabella eltűnése után.
Annabella arcképe tehát idén februárban került fel ismét a rendőrség holnapjára, az eltűnt személyek körözési listájára.
Mára, október 29-re viszont eltűnt az arcképe a police.hu-ról, ami arra utal, hogy megtalálhatták a fiatal lányt.
A Bors megkereste az ügyben az ORFK Sajtóosztályát, a következő választ kaptuk:
„Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kérdezett üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni.”
Arról tehát egyelőre nincs hivatalos információ, hogy mi történt pontosan Annabellával, az viszont biztos, hogy A Nagy Ő egykori szereplője újra megtalálható a TikTok-on, jóllehet, a profilja privát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.