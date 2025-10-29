Fordulat történt az eltűnt Lovas Annabella ügyében: Megtalálhatták A Nagy Ő sztárját

Fordulat történt a sokáig eltűntként keresett Lovas Annabella ügyében! A lány neve A Nagy Ő korábbi évadából lehet ismerős sokaknak, hiszen ő volt az a bájos, tiszta tekintetű versenyző, aki majdnem elnyerte a kajakos Tóth Dávid szívét.

A Nagy Ő: Lovas Annabella arcképe eltűnt a nyilvántartásból (Fotó: TV2)

A sportoló végső választása azonban mégsem rá esett, végül Szalai Laura kapta az utolsó szál vörös rózsát, ám a reality-ből így is sokan emlékeznek Annabellára, aki a forgatást követően is aktív maradt a közösségi oldalakon. Legalábbis egy darabig. Hirtelen – a tavalyi évben – törölte magát minden felületről, még a TikTokról is, pedig népes követőtáborra tett szert.

A Nagy Ő: Lovas Annabella tavaly Spanyolországból tűnt el

Senki nem értette, hogy mi történt, egészen addig, míg kiderült, hogy a TV2 egykori sztárját daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták. A lány nem igazán beszélt erről, ami érthető, hiszen sokkolhatta a hír. Inkább befelé fordult és folytatta a világ felfedezését: járt Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is, ám a Kanári-szigetekről nem tért haza. 2024. november 29-én körözést adott ki a magyar és a spanyol rendőrség, miután Lovas Annabella eltűnt, ugyanis sem a családjával, sem pedig a barátaival nem kommunikált.

Tóth Dávid egykori randipartnerét égen-földön keresték már hetek óta, a spanyol hatóságok mellett még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy „persona vulnerable”, azaz „labilis személy”, ami mindenképpen aggasztó információ volt. Szerencsére azonban Annabella december 12-én épségben előkerült, egy Kanári-szigeteken lévő hotelben találtak rá, és még azoknak is üzent a hogylétéről, akik aggódtak érte.

„Persze nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem” – fogalmazott Nagy Ő Annabella eltűnése után.

Megtalálták A Nagy Ő sztárját?

Annabella arcképe tehát idén februárban került fel ismét a rendőrség holnapjára, az eltűnt személyek körözési listájára.