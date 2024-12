Most érkezett: a spanyol rendőrség megtalálta az eltűnt Lovas Annabellát

Lovas Annabella miatt aggódott az egész ország! A Nagy Ő egykori versenyzője az utóbbi évben igencsak furcsán kezdett viselkedni a közösségi médiában, a rajongók nem értették, hogy mégis mi történhetett. Végül aztán kiderült: Annabella megdöbbentő diagnózist kapott, mellrákkal küzd, amiről nem szívesen beszélt, hiszen valószínűleg őt is sokkolta a hír. Éppen ezért, inkább a spiritualitás felé fordult, majd elkezdett utazgatni a nagyvilágban. Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is megfordult az elmúlt egy évben, ahonnan a jelek szerint nem jött haza. A magyar rendőrség oldalán ugyanis megjelent a napokban egy körözés, miszerint Annabella hollétéről november 29. óta nincs információ, azaz a lány eltűnt...

Lovas Annabella eltűnt Spanyolországban, egy egész ország aggódott érte (Fotó: TV2)

Előkerült Lovas Annabella

A 32 éves Annabella hirtelen törölte magát az Instagramról, és a Facebookon sincs már fent a profilja, holott előtte megállás nélkül posztolt. Már ez is egy intő jel volt, hogy valami baj lehet... Legutoljára Spanyolországban járt, legalábbis ez derült ki a még nem törölt TikTok-profiljából. Az utolsó videóját november 12-én töltötte fel, s akkor még úgy tűnt, hogy minden rendben, hiszen egy hajóról mosolygott a kamerába. Innentől kezdve azonban nincs nyom arról, hogy mégis mi történhetett. Ám ekkor már nemcsak a magyar, de a spanyol hatóságok is keresték a lányt, s még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy "persona vulnerable", azaz "labilis személy", ami mindenképpen aggasztó információ.

A sok rossz hír után azonban végre jó hír érkezett, ugyanis a spanyol La Provincia nevű lap arról számolt be, hogy csütörtök délután megtalálták a lányt egy hotelban a Kanári-szigeteken, és szerencsére jó állapotban van! Ezek után a helyi hatóságok is törölték körözést, ahogy ezt a magyar rendőrség is megtette, hamarosan talán majd Annabella is hírt ad magáról a közösségi médiában.