Mészáros Bende és Zsigmond Angi Spanyolországban vennének házat

Fiatalok, életerősek, kalandvágyók és szerelmesek – ez mind elmondható a Nyerő Páros szerelmespárjáról. Mészáros Bende és Zsigmond Angi nemrégiben új otthont választottak. Megtudtuk, hogy nem ez volt az első és nem is az utolsó költözés a részükről.

Mészáros Bende: „Nagyon társasági lények vagyunk” (Fotó: TV2/hot! magazin)

Folyamatosan költözünk, mert nagyon szeretjük!

„Mindig más dolgok történnek, állandóan új ingerek érnek. Egy másik otthon pedig mindig egy új korszakot jelent számunkra. Most is, ahogy elköltöztünk a mostani lakásba, lettek új barátaink. Nagyon társasági lények vagyunk, szeretjük a nagy baráti összejöveteleket” – kezdte Mészáros Bende a hot! magazinnak.

A Nyerő Páros 2025 szereplői nem titkolják érzelmeiket (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Spanyolországban is szeretne egy lakást Mészáros Bende és Zsigmond Angi

Szeptember elsejétől a Nyerő Párosban láthatjuk őket, ahová – elmondásuk szerint – azért jöttek, hogy megerősítsék és teszteljék a kapcsolatukat. A műsorról elöljáróban sokat nem árulhattak el, csak annyit mondtak, hogy mindenképpen egy izgalmas élmény volt számukra, amit remélhetőleg a nézők is átélhetnek majd, miközben nézik a produkciót. Bende és Angi azonban nem csak Magyarországon szeretne maradni. Imádnak utazni, világot látni, emiatt egy másodlagos otthont is vásárolnának maguknak a jövőben.

„Szeretnénk kipróbálni minden kerületet, mielőtt valahol megállapodnánk. Ahol pedig a legjobb lesz nekünk, ott letelepedünk. Azonban nem csak itthon nézelődünk. Ugyanezt csináljuk Spanyolországban is. Később ott is szeretnénk vásárolni egy lakást” – mesélte Angi.

„Szeretünk nyüzsögni és pezsegni, emiatt a kétlaki élettől sem zárkózunk el” – tette hozzá Bende. „Akár kiutazunk a barátokkal két hétre, és visszajövünk, szóval egy ilyen félig nyaraló, félig otthon kialakításában gondolkodtunk.”

Az új lakásban stúdió is lesz (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Mészáros Bende: „Úgy nézünk lakásokat, hogy minimum legyen egy szoba a stúdiómnak”

Egy költözés soha nem könnyű, pláne, ha kellő mennyiségű személyes holmija vagy ruhája van az embernek. Az pedig csak tetézi, ha ketten vannak! Emiatt ilyenkor minden tárgyuk átmozgatása egy külön rituálé a szerelmespár számára.

„Eleve úgy nézünk lakásokat, hogy minimum legyen egy szoba a stúdiómnak, illetve elegendő hely, hogy a barátaink is lehetőség szerint nálunk tudjanak aludni. Könnyű a költözés, nem jár akkora macerával, hiszen mindenemnek megtartottam a dobozát: abba csak beledobom, és mehetünk. Most van egy raktárunk a lenti parkolónál. Anginak emellett rengeteg ruhája van, lassan egy garázsvásárt kellene nyitnunk. Persze emellett fontos szempont, hogy a cicánk és a kutyánk is jöhessen velünk. De ettől függetlenül bárhol meg tudjuk teremteni a családi hangulatot” – árulta el nekünk Zsigmond Angi párja, Bende, a Nyerő Páros 2025 játékosa.

Zenében első Míg Zsigmond Angi hazánk egyik legismertebb influenszere, Bende már hosszú ideje bontogatja a szárnyait előadóként, és olyan énekesekkel dolgozik együtt, mint Ádám Sofi.