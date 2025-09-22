Ezt látnod kell: Zimány Linda így ragyogott a Velencei Filmfesztiválon!

A szépséges modell és jogász, Zimány Linda nemrég osztott meg egy fotót magáról a közösségi oldalán, ahol egy csodálatos ruhában tündököl a velencei Filmfesztiválon. Linda láthatóan nagyon élvezte a kamerák kereszttüzét.
A szőkeség rendkívüli megjelenése teljesen elkápráztatta a jelenlévőket, szinte mindenki a csodás ruhájáról beszélt. Linda büszkén és gyakorlatiasan lépkedett a vörös szőnyegen, ahol a vakuk és az újságírók kereszttüzében magabiztosan pózolt az álomszép ruhában.
Linda egy különleges, szoborszerű hatást keltő estélyit viselt, amelyet Richard Demeter tervezett. A hófehér alapot finom, fénylő árnyalatok törték meg, amelyek a napfényben és a kamerák vakujában még látványosabbá tették az összhatást. A ruha különlegességét a felsőrész szobrászi megoldása és a lágyan omló szoknya adta, amely igazi hercegnős-megjelenést kölcsönzött a modellnek.
A sminkért Tanya Mohytych, míg a frizuráért Dariiiz felelt, akik visszafogott, mégis ragyogó stílust választottak, hogy a ruha dominanciája maradjon előtérben. A szett finom kiegészítőkkel, egy elegáns táskával és diszkrét ékszerekkel vált teljessé.
Zimány Linda legfrissebb Instagram fotója az alábbiakban megtekinthető!
