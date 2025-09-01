Muszáj odanézni: hatalmasat villantott Zimány Linda

Zimány Linda nem riad vissza attól, hogy erotikus fotókat mutogasson a közösségi oldalán a több mint 300 ezer fős rajongótáborának. Ez pedig érthető is, hiszen a csinos modell bomba formában van. Legújabb fotóival ezt most ismét bebizonyította.
Zimány Linda a napokban egy velencei jótékonysági gálán vett részt, ahol egy olyan ruhában jelent meg, amire mindenki felkapja a fejét. A csinos modell a képeken egy csillámos egyberészes estéjiben látható, amelyből majd kibuggyan a hatalmas keble.
Velencei jótékonysági gálaest
- olvasható Zimány Linda posztjában.
A fotó alatt záporoznak dicsérő hozzászólások a rajongók részéről.
– Királynő - írta az egyik kommentelő.
– Hűha - jegyezte meg egy másik követő.
– Csodálatosan néz ki - fogalmazott egy harmadik rajongó.
A Zimány Lindáról készült káprázatos fotósorozatot ide kattintva tudod megtekinteni.
