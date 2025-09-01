Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Muszáj odanézni: hatalmasat villantott Zimány Linda

szexi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 08:05
zimány lindavillantásdögös
A modell fotósorozata minden tekintetet vonz.
KL
A szerző cikkei

Zimány Linda nem riad vissza attól, hogy erotikus fotókat mutogasson a közösségi oldalán a több mint 300 ezer fős rajongótáborának. Ez pedig érthető is, hiszen a csinos modell bomba formában van. Legújabb fotóival ezt most ismét bebizonyította.

Dr. Zimány Linda 39 éves lett - már az elmúláson gondolkodik - BORS
Zimány Linda megint elkápráztatta a rajongóit Fotó: Tárczy Eszter / hot! magazin

Zimány Linda a napokban egy velencei jótékonysági gálán vett részt, ahol egy olyan ruhában jelent meg, amire mindenki felkapja a fejét. A csinos modell a képeken egy csillámos egyberészes estéjiben látható, amelyből majd kibuggyan a hatalmas keble.

Velencei jótékonysági gálaest

- olvasható Zimány Linda posztjában.

A fotó alatt záporoznak dicsérő hozzászólások a rajongók részéről.

– Királynő - írta az egyik kommentelő.

– Hűha - jegyezte meg egy másik követő.

– Csodálatosan néz ki - fogalmazott egy harmadik rajongó.

A Zimány Lindáról készült káprázatos fotósorozatot ide kattintva tudod megtekinteni.

 

