Zimány Linda ragyogóbb, mint valaha – a kommentelők is elolvadtak

Zimány Linda egyetlen mosolya elég volt ahhoz, hogy az Instagram követői elárasszák a kommentszekciót szívecskékkel és bókokkal. A modell egy természetes fényben készült közeli portrét osztott meg magáról, amelyen szőke haja lágyan omlik a vállára, egyszerű, fehér felsője pedig kiemeli bronzos bőrének ragyogását.

Zimány Linda.

A kép ereje a letisztultságában rejlik: nincs túlgondolt póz, sem harsány háttér, mégis minden apró részlete harmonikus egésszé áll össze. A finom arany ékszerek és a könnyed smink elegánsan egészítik ki a megjelenést. Nem csoda tehát, hogy elnyerte a kommentelők tetszését a poszt.

A lelkesedés nem maradt el: volt, aki csupán szíveket hagyott, mások hosszabban is kifejezték,

mennyire lenyűgözőnek találják.

De gyönyörű vagy

– írta egyik követője, amit további rajongói reakciók sora követett.