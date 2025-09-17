Zimány Linda ragyogóbb, mint valaha – a kommentelők is elolvadtak

Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 11:50
Eszméletlen képet tett ki magáról. Zimány Linda továbbra is lélegzetelállító.

Zimány Linda egyetlen mosolya elég volt ahhoz, hogy az Instagram követői elárasszák a kommentszekciót szívecskékkel és bókokkal. A modell egy természetes fényben készült közeli portrét osztott meg magáról, amelyen szőke haja lágyan omlik a vállára, egyszerű, fehér felsője pedig kiemeli bronzos bőrének ragyogását. 

Zimány Linda.

A kép ereje a letisztultságában rejlik: nincs túlgondolt póz, sem harsány háttér, mégis minden apró részlete harmonikus egésszé áll össze. A finom arany ékszerek és a könnyed smink elegánsan egészítik ki a megjelenést. Nem csoda tehát, hogy elnyerte a kommentelők tetszését a poszt. 

A lelkesedés nem maradt el: volt, aki csupán szíveket hagyott, mások hosszabban is kifejezték, 
mennyire lenyűgözőnek találják. 

De gyönyörű vagy

 – írta egyik követője, amit további rajongói reakciók sora követett.

 

