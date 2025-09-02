Zimány Linda elképesztő ruhában hódította meg Velencét – minden tekintet rá szegeződött

Zimány Linda újabb dögös fotóval bizonyította, hogy igazi stílusikon: mesés, fényűző ruhában szelte a velencei lagúnákat, miközben minden szem rá szegeződött. A magyar modell és médiaszemélyiség posztja pillanatok alatt követők kedvencévé vált.
Zimány Linda egy káprázatos, aranyszínben tündöklő estélyiben jelent meg, amelyet a tehetséges tervező, Demeter Richárd álmodott meg. A különleges szabás és a csillogó anyag igazi mesebeli hatást keltett, mintha egyenesen a vörös szőnyegről érkezett volna. Az Instagramra feltöltött fotón Linda egy elegáns motorcsónakban ül, háttérben a lenyűgöző velencei épületekkel. A poszt leírásában elárulta: minden alkalommal elámul a város szépségén, és örökké szerelmes marad Velencébe.
A kommentelők áradoztak a látványról: volt, aki egyszerűen csak szívecskés emojikkal fejezte ki ámulatát, Nem csoda, hogy a bejegyzés rövid időn belül rengeteg kedvelést gyűjtött. Zimány Linda számára Velence nemcsak egy város, hanem maga a csoda. Ez a fotó pedig tökéletesen bizonyítja, hogy elegancia, szépség és kifinomultság terén ismét felülmúlhatatlan.
Az csodás fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
